Банк «Югра» рассказал о проверке Центробанка

Банк «Югра» подтвердил проведение внеочередной проверки Банком России, передает «Прайм». Как сказал «РИА Новости» предправления организации Дмитрий Шиляев, сотрудники ЦБ проводят анализ текущей деятельности после случившегося сбоя с обслуживанием клиентов, банк окажет регулятору всю возможную помощь. Проверка началась 5 мая. Работа сотрудников ЦБ «связана исключительно с анализом текущей деятельности банка после технического сбоя», сказал Шиляев. Он напомнил, что 28 апреля последствия аварии были устранены и с тех пор банк работает в штатном режиме. Начавшуюся проверку он назвал обычной практикой регулятора после сбоев в работе банков.

Сбой в «Югре» случился 25 апреля. Банк объяснил его нарушениями в системе внешнего энергоснабжения: они «повлияли на работу оборудования, входящего в программно-аппаратный комплекс информационных систем». Вкладчики банка сообщали (например, на портале Banki.ru) о затруднениях с возвратом средств. Во многих отделениях банка получить деньги было нельзя, убедились корреспонденты «Ведомостей», побывав в них и поговорив по телефону с их сотрудниками. Такая ситуация продолжалась до вечера 27 апреля, затем работа банка постепенно наладилась.

О внеплановой проверке, которая началась в «Югре» на днях, «Ведомостям» сообщил источник, знающий это от сотрудников надзорного блока ЦБ и главной инспекции Банка России, и подтвердили два человека, знающие это от знакомого основного владельца «Югры» – Алексея Хотина, а также от сотрудников банка. Сотрудники ЦБ намерены проверить полноту и своевременность исполнения обязательств перед клиентами в период нештатной ситуации, депозитные операции и операции с прочими привлеченными средствами физлиц, а также информационные технологии банка, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». По данным второго, у регулятора вызывает опасения большой депозитный портфель банка (179,4 млрд руб. на 1 апреля).