«Югра» вернула вкладчикам 50 млн руб.

О затруднениях с возвратом вкладов клиенты «Югры» стали сообщать 25 апреля. На следующий день банк признал проблему, объяснив ее сбоем «в связи с нарушением в системе внешнего энергоснабжения», который «повлиял на работу оборудования, входящего в программно-аппаратный комплекс информационных систем банка». Полное восстановление системы «Югра» обещала к утру 27 апреля.

В четверг утром сбои продолжались, убедились корреспонденты «Ведомостей»: в четырех офисах банка получить деньги со вклада было нельзя. «Сейчас идет завершение восстановительных работ», – рассказали в 13.10 в колл-центре банка, признав, что вклады во всех офисах Москвы не выдаются: «Техника ведет себя непредсказуемо».

Вечером сотрудники большинства московских и региональных отделений «Югры» сообщили, что система заработала, но получить деньги по-прежнему можно было не везде. В отделении на Профсоюзной около 19.00 «Ведомостям» сказали, что все заработало полчаса назад, но забрать средства нельзя, поскольку в кассе нет денег. Сотрудник банка предложил оформить заказ на 3 мая. В офисе в Багратионовском проезде можно было получить только 200 000 руб., остальное нужно заказывать на 2 мая. Представитель банка уверяет, что вчера вечером в офисе на «Горбушкином дворе» проводились почти все операции.

Эксперты недоумевают от такого долгого сбоя, который вчера представитель банка объяснил «техническими проблемами с оборудованием IBM, на котором работает система удаленного банковского обслуживания «Югры».

Представитель IBM на вопросы не ответил и порекомендовал обратиться в «Югру». Технический сбой IT-систем банка подтвердил член совета директоров одного из его IT-партнеров, Diasoft, Александр Генцис. По его словам, сотрудники Diasoft помогли «Югре» преодолеть последствия сбоя, причины которого Генцис не назвал.

Вклады застрахованы 179,4 миллиарда рублей вкладов привлекла от населения «Югра» на 1 апреля. Это 14-е место по размеру средств населения. На большую часть этих средств распространяется страховка АСВ, говорит человек, знающий итоги прошлогодней проверки АСВ

«В теории может быть, что у банка только один сервер, но у ЦБ есть нормативные акты, которые регламентируют обеспечение бесперебойности денежных переводов. Согласно им банк просто обязан иметь резервную площадку», – говорит консультант по информационной безопасности Cisco Алексей Лукацкий. Возможно, банк еще не сталкивался с проверкой ЦБ, а может быть, инспекция ЦБ по каким-то причинам не выявила это нарушение, но это исключительный случай, продолжает он. Здравый смысл подсказывает, что у такого крупного банка, как «Югра», должна быть резервная площадка.

Время восстановления систем зависит от того, какая инфраструктура у банка для ее дублирования и поддержки непрерывности, объясняет владелец группы компаний «АйТи» Тагир Яппаров: в нормальной инфраструктуре в случае неисправности одного сервера переключение на другой происходит практически мгновенно. У банков, как правило, два центра обработки данных (ЦОД), продолжает он, и они разнесены на большие расстояния, чтобы исключить возможные причины сбоя, в том числе проблемы с электропитанием и даже природные катаклизмы. Одновременно ЦОДы из строя выйти не могут, а, судя по масштабу «Югры», у нее должна быть мощная инфраструктура, рассуждает Яппаров.

Время, которое может уйти на восстановление систем в случае отсутствия дублирования и серьезного сбоя, может занимать от нескольких до десятков часов, заключил он.

У «Югры» проблемы с ликвидностью, уверен ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. Это признал в разговоре с источником «Ведомостей» знакомый совладельца банка Алексея Хотина.

Кроме того, регулятор требует, чтобы «Югра» доформировала значительные резервы, продолжает собеседник «Ведомостей»: по его словам, сейчас «идет формальная переписка с ЦБ – банк пытается частично снизить их» сумму. Банк в марте получил предписание по акту проверки, в котором был перечислен ряд компаний и написано, что доформирование по этим заемщикам резервов может привести к возникновению признаков банкротства банка, подтверждает человек, знающий об этом от сотрудника ЦБ. Видимо, это большая сумма резервов, которую потребовал досоздать ЦБ, полагает собеседник «Ведомостей». Из данных ЦБ следует, что последняя внеплановая тематическая проверка банка закончилась 16 января 2017 г.

Представитель «Югры» Олег Никишенков в ответ на вопросы «Ведомостей» о том, получал ли в марте банк подобное предписание, сообщил лишь, что банк неукоснительно выполняет все предписания ЦБ по формированию резервов.

Он заверил, что «работа восстановленной системы постепенно приходит в норму, все отделения обслуживаются в штатном режиме, при этом продлено время работы отделений до 21.00». Вчера клиенты, по его словам, сняли со счетов «по всему банку» всего «около 50 млн руб. средств, что даже меньше среднесуточной нормы».

Центробанк и Агентство по страхованию вкладов на запросы не ответили.

В подготовке статьи участвовали Павел Кантышев, Илья Усов, Эмма Терченко, Татьяна Воронова, Ольга Адамчук