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Статья опубликована в № 4301 от 13.04.2017 под заголовком: Прощение с «Югрой»

Банк «Югра» смог избежать потери капитала из-за убытков, которые пришлось признать по итогам проверки ЦБ

Регулятор согласовал акционерам пополнение основного капитала банка почти на 54 млрд рублей
Акционеры «Югры» закрыли потери банка
Акционеры «Югры» закрыли потери банка
Е. Разумный / Ведомости

Акционеры банка «Югра», самого убыточного в 2016 г., наконец смогли увеличить его капитал и покрыть потери. В 2016 г. «Югра» получила убыток в 32,3 млрд руб., то есть практически равнялся капиталу первого уровня на 1 января 2017 г. Потери банка вызваны созданием резервов – на 30 млрд руб., их потребовал создать Центробанк, проводивший там проверку. По сле этого бизнес «Югры» заметно изменился, следует из ее российской отчетности. Банку пришлось продать весь портфель облигаций (43 млрд руб.) и вернуть кредиты, привлеченные от ЦБ (43,9 млрд руб.) и других банков (7,6 млрд руб.), а кроме того, свернуть кредитование нерезидентов (с 8,6 млрд до 115 млн руб.). Его капитал сократился на 25% до 47,3 млрд руб., активы – на 24% до 254 млрд руб.

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