ЦБ объяснил, почему «Югру» было не спасти

На ее санацию пришлось бы потратить гораздо больше 170 млрд рублей

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина М. Стулов / Ведомости

После того как временная администрация «Югры» отразила на балансе необходимые резервы, отрицательный капитал банка на 22 июля составил 7 млрд руб., говорится в сообщении ЦБ. Однако эта сумма не окончательная, предупредил регулятор.

В пятницу утром ЦБ отозвал у «Югры» лицензию, спустя 18 дней после введения временной администрации. Банк фактически не осуществлял в сколько-нибудь значимых объемах кредитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственниками банка, обосновывал свое решение регулятор. Надзор неоднократно выявлял «операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, факты представления существенно недостоверных отчетных данных, схемного исполнения требований предписаний Банка России и нарушения введенных ограничений».

Кредиты, связанные с бизнес-проектами собственников банка, на 1 июля составляли почти 90% (152,7 млрд руб. – «Ведомости») кредитного портфеля «Югры», сказал представитель регулятора в пятницу вечером.

Накануне отзыва совладелец банка Алексей Хотин направил в Банк России план финансового оздоровления «Югры». Регулятор рассматривал план спасения «Югры» и вне подходов, предложенных Хотиным. По самым оптимистичным оценкам, необходимое финансирование превысило бы размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов, или 170 млрд руб., сказал представитель ЦБ. Поскольку к тому же «Югра» не обладает системной значимостью, регулятор счел нецелесообразным ее санацию.

Планы Хотина по спасению банка ЦБ не устраивали, потому он был отстранен от «Югры», всего же ЦБ рассмотрел порядка 20 планов. Хотин пообещал Центробанку сформировать резервы на 147 млрд руб. по кредитному портфелю и еще 21 млрд руб. из личных денег готов выделить на спасение «Югры» в IV квартале 2017 г. За счет каких средств Хотин намерен создавать резервы и в какой форме могут поступить в банк остальные средства, не уточнялось.

«В качестве источников средств прямой финансовой помощи собственник указывал ряд инвестиционных проектов, которые находятся на начальной стадии реализации и требуют значительных объемов инвестиций», – пояснил представитель ЦБ. Кроме того, все расчеты в плане сделаны на основе отчетности, которая не учитывает, что капитал банка стал отрицательным после создания резервов и переоценки имущества.