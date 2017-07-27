Владелец «Югры» готов дать 21 млрд рублей на санацию банка

Мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин готов в случае санации кредитной организации предоставить финансовую помощь в 21 млрд руб., сообщил пресс-секретарь бизнесмена.

«Алексей Хотин, мажоритарный акционер банка «Югра», контролирующий 52,5% акций банка, представил в Центральный банк России план финансового оздоровления банка «Югра», находящегося в настоящее время под управлением временной администрации АСВ», — также сообщил представитель Хотина.

Документ предусматривает, что обязательства кредитного учреждения перед АСВ в объеме до 170 млрд руб. обеспечиваются залогом кредитного портфеля и личным поручительством Алексея Хотина как собственника банка. Выплаты АСВ будут произведены банком «Югра» в течение 10 лет согласно представленному графику, пояснили в пресс-службе Хотина.

«По итогам 10 лет санации банка будет сформирован капитал, равный 96,4 млрд руб., объем ликвидных ценных бумаг в активе достигнет 83 млрд руб. Помимо этого будет сформировано порядка 147 млрд руб. в качестве резервов, включая избыточные, на 241 млрд руб. кредитного портфеля», — добавил представитель президента.

Финансовую помощь Хотин готов предоставить с IV квартала 2017 г. Также предполагается реализация высоколиквидных акций компаний, находящихся на балансе банка, в общем объеме 36,3 млрд руб.