ЦБ отклонил протест Генпрокуратуры

Генеральный прокурор Юрий Чайка и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Станислав Красильников / ТАСС

Банк России 20 июля направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие позицию регулятора в отношении банка «Югра». Об этом говорится в сообщении ЦБ. Действия Банка России соответствовали целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, а также требованиям федеральных законов, сказано там же.

Генпрокуратура 19 июля опротестовала решения Центробанка о вводе временной администрации в «Югру» и о моратории на выплаты кредиторам. Ведомство также требовало не начинать страховые выплаты вкладчикам 20 июля, тем не менее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) решило их начать.

Представитель Генпрокуратуры оперативно не предоставил комментарий. Теперь по процессуальному праву Генпрокуратура может обратиться в суд, указывали юристы. Однако до сих пор Генпрокуратура ни разу не опротестовывала решения Центробанка, в том числе в суде.

Руководство и собственники «Югры» дали Центробанку порядка 20 планов по спасению кредитной организации, говорила 10 июля директор департамента банковского надзора ЦБ Анна Орленко, но ни один из них не убедил регулятора в том, что банк может стать финансово стабильным.

Защита «Югры»

«Мое мнение, что причиной появления проблем банка стало введение временной администрации 10 июля», – говорит в интервью «Прайму» (вышло 21 июля) бывший предправления «Югры» Дмитрий Шиляев. Он считает, что введение временной администрации не было обосновано, потому что ни один норматив не был нарушен: капитал банка был на приемлемом уровне, на счетах было достаточно средств, основные счета – в ЦБ. В кассах по всей стране было достаточно наличности и все платежи банк проводил без задержек, заверил он.

Основной бенефициар «Югры» – бизнесмен Алексей Хотин, он владеет банком через швейцарскую Radamant Financial AG. Хотин совместно с топ-менеджментом и независимыми консультантами готовит план финансового оздоровления банка для согласования с ЦБ, следовало из заявления коммуникационного агентства «Прогресс», представляющего банк и самого Хотина. Оно было разослано сразу после того, как в информагентствах появилась информация о том, что Генпрокуратура требует отменить решения ЦБ.

Хотины считаются одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Но их точный портфель опрошенным «Ведомостями» консультантам доподлинно не известен. Журнал Forbes оценил их портфель в 1,1 млн кв. м офисных и 176 000 кв. м торговых площадей. Доход от их аренды составил, по подсчетам издания, $295 млн. С этим показателем Хотины заняли 8-е место крупнейших рантье в России. Но практически вся недвижимость Хотиных в залоге у банков, показывало исследование «Ведомостей». Бизнесмены приобретали ее на кредитные средства.

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