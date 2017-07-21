Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Есть ли у вас план, Центробанк?
ЦБ должен был подготовить план спасения «Югры» до ввода временной администраций
Таким образом Генпрокуратура объясняет свой протест. План скорее всего был, отмечают банкиры
- Михаил Тегин,
- Анна Холявко,
- Анна Еремина
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В первый день вкладчики «Югры» вернули почти 34 млрд руб.
Евгений Разумный / Ведомости
Перед началом выплат страхового возмещения вкладчикам банка «Югра» Генпрокуратура предостерегла генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрия Исаева и руководителя временной администрации «Югры» Дмитрия Онегина от этого шага. «Ведомости» ознакомились с текстом предостережения, направленного в АСВ 19 июля.
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