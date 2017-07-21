Банки
Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Есть ли у вас план, Центробанк?

ЦБ должен был подготовить план спасения «Югры» до ввода временной администраций

Таким образом Генпрокуратура объясняет свой протест. План скорее всего был, отмечают банкиры
  • Михаил Тегин,
  • Анна Холявко,
  • Анна Еремина
  • / Ведомости

Перед началом выплат страхового возмещения вкладчикам банка «Югра» Генпрокуратура предостерегла генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрия Исаева и руководителя временной администрации «Югры» Дмитрия Онегина от этого шага. «Ведомости» ознакомились с текстом предостережения, направленного в АСВ 19 июля.

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