Прокуратура предостерегла АСВ от выплат вкладчикам «Югры»

В противном случае сотрудников госкорпорации могут привлечь к ответственности

Генеральный директор АСВ Юрий Исаев С. Портер / Ведомости

Генпрокуратура предостерегла генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрия Исаева от того, чтобы госкорпорация продолжала выплаты страховки вкладчикам рухнувшего банка «Югра». Вместе с ним предостережение получил руководитель временной администрации банка Дмитрий Онегин, об этом говорится в предостережении, направленном на имя Исаева и Онегина заместителем генпрокурора Владимиром Малиновским (с содержанием документа ознакомились «Ведомости»).

Если чиновники не послушаются, то их могут привлечь к ответственности «в установленном законом порядке», говорится в тексте предостережения.

По мнению Генпрокуратуры, у Центробанка не было оснований вводить в «Югру» АСВ в качестве временной администрации: ЦБ не выявил в банке нарушения нормативов, а также не направил в «Югру» доказательства «утверждения плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства» кредитной организации.

АСВ через банки-агенты 20 июля начало выплачивать вкладчикам «Югры» страховое возмещение, хотя вечером 19 июля Генпрокуратура просила приостановить выплаты. По данным ЦБ и АСВ, вкладчикам причитается 170 млрд руб. страховки, ее выплачивают пять крупнейших банков: Сбербанк, «ВТБ 24", РСХБ, «ФК Открытие», и «Уралсиб».

ЦБ и АСВ пока не ответили на вопросы «Ведомостей».