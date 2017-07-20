Вкладчики банка, которые придут за своими деньгами сегодня, могут не получить их. Генпрокуратура потребовала приостановить выплаты – ЦБ напрасно прекратил работу устойчивого банка

Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: Прокуратура внесла вклад в дело «Югры»

Владелец «Югры» Алексей Хотин считает, что репутацию его банка и его самого напрасно подмочили Евгений Разумный / Ведомости

Выплаты вкладчикам банка «Югра», куда ЦБ ввел временную администрацию и заморозил выплаты кредиторам, начнутся 20 июля, объявило во вторник Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Не тут-то было. «Банки-агенты, «ВТБ 24» в том числе, вынуждены отменить начало выплат вкладчикам «Югры», так что выплаты 20 июля не начнем», – заявил «Ведомостям» предправления «ВТБ 24» Михаил Задорнов.

В среду представитель Генпрокуратуры сообщил, что она опротестовала приказы ЦБ о введении временной администрации в «Югру» и моратория на выплаты ее кредиторам. Кроме того, ведомство предложило ЦБ приостановить выплаты вкладчикам «Югры».

Прокуроры сочли приказы ЦБ безосновательными, так как он не выявлял нарушений «Югрой» обязательных нормативов, объяснил представитель Генпрокуратуры. Это, по его словам, значит, что оснований для назначения временной администрации в банк не было. Он отметил, что «банк «Югра» является финансово устойчивой кредитной организацией, обладает необходимым запасом ликвидности и имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности».

«Протест Генпрокуратуры беспрецедентен, и как он повлияет на граждан, чьи вклады подпадают под страховые выплаты, непонятно. Действия Генпрокуратуры обусловлены интересами крупных или забалансовых вкладчиков, но никак не застрахованных лиц», – сетует президент Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

АСВ начнет выплаты вкладчикам «Югры» по графику, заявил в среду поздно вечером представитель агентства.

Представитель ЦБ подтвердил, что получил протесты, и пообещал ответить на них в установленный в письме срок – до 21 июля.

Формальное соблюдение нормативов не всегда отражает реальную ситуацию и не говорит о том, что банки действовали в рамках закона, тому примеры – Мастер-банк и Внешпромбанк, напоминает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Поэтому не зря ЦБ в своей работе имеет право на профессиональное суждение, добавляет он.

По данным июньской отчетности, «Югра» формально не нарушала нормативы, рассказывал ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов, но это вопрос экономической обоснованности отражения в капитале переоценки бумаг на 9 млрд руб., которых до июня вообще не было на его балансе. Если бы не переоценка, банк нарушил бы норматив Н1.0, посчитал Беликов. Все также будет зависеть от уровня реального обесценения активов, который еще предстоит определить временной администрации, заключил он.

«На протяжении последних нескольких месяцев есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставлял сам банк, является недостоверной», – рассказывал зампред ЦБ Василий Поздышев после введения временной администрации. Кроме того, в банке есть признаки возможного вывода активов и возможных манипуляций со вкладами, сообщал он. ЦБ за последний год выставил «Югре» 10 предписаний о доформировании резервов на десятки миллиардов рублей, говорила директор департамента банковского надзора Анна Орленко. Банк «технически» исполнял предписания регулятора: досоздавал требуемые резервы по одним кредитам, распуская их по другим, объясняла она. Регулятор также обнаружил технические сделки с производными финансовыми инструментами, позволившие «Югре» отразить прибыль, добавлял Поздышев.

План-21 Владелец «Югры» бизнесмен Алексей Хотин совместно с топ-менеджментом и независимыми консультантами готовит план финансового оздоровления банка для согласования с ЦБ, следует из заявления коммуникационного агентства «Прогресс», представляющего банк и самого Хотина. Оно было разослано сразу после того, как информационные агентства сообщили о протесте Генпрокуратуры. «Мы отсмотрели порядка 20 планов, но по совокупности банк не смог представить план, который показал бы, что они в состоянии таким образом улучшить ситуацию в банке, чтобы он стал финансово стабильным», – указывала ранее директор департамента банковского надзора Анна Орленко.

Наиболее вероятный вариант – перенос сроков начала выплат, согласен с Задорновым человек, близкий к банку «ФК Открытие», одному из агентов по выплатам вкладчикам «Югры». Предоставить официальные комментарии банк не смог.

Янин советует вкладчикам «Югры» подождать несколько дней, посмотреть на действия людей, которые отстраняют ЦБ от «Югры». Забрать деньги из банка вкладчики могут в любой момент, напоминает он.

Если предположить, что деятельность «Югры» будет восстановлена, то судьба банка будет непредсказуемой, рассуждает Аксаков: вкладчики тут же заберут из него все деньги и тогда банк не сможет работать. По его мнению, временная администрация скорее всего должна продолжить работу, чтобы оценить финансовое состояние банка и решить вопрос о санации, если позволит качество активов.

Временная администрация в «Югре» была введена со ссылкой на пункт закона, позволяющий ЦБ ввести временную администрацию в случае «неустойчивого финансового положения банка, создающего угрозу интересам его кредиторов (вкладчиков)», указывает партнер юридической компании Tertychny Agabalyan Иван Тертычный, т. е. закон, по сути, наделяет регулятора правом усмотрения, и Генпрокуратура вряд ли может опротестовать подобное решение ЦБ.

Если ЦБ не согласится отменить введение временной администрации и моратория, то Генпрокуратура скорее всего пойдет в суд – у нее есть право на иск в интересах государства или неограниченного круга лиц по процессуальному праву, ситуация с «Югрой» проходит по этому критерию, объясняет партнер российской юрфирмы.

В подготовке статьи участвовали Анна Холявко, Эмма Терченко, Алексей Никольский и Анастасия Корня