АСВ назвало банки-агенты для выплат вкладчикам «Югры»

На 1 июня в «Югре» было 181,8 млрд руб. вкладов, почти все они попадают под страховку Интерпресс / PhotoXPress

Страховое возмещение вкладчикам банка «Югра» выплатят «ВТБ 24», Сбербанк, Россельхозбанк, «ФК Открытие» и «Уралсиб». Они стали победителями конкурса по отбору банков-агентов, сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Пять банков-агентов выбраны для быстроты выплат и создания комфортных условий для вкладчиков.

На 1 июня в «Югре» было 181,8 млрд руб. вкладов, почти все они попадают под страховку. АСВ оценило предстоящие выплаты вкладчикам в рекордные 169,2 млрд руб. Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% всех его счетов в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности.

Лимит долга АСВ перед ЦБ составляет 820 млрд руб., фактически от ЦБ получено 657 млрд руб., рассказал гендиректор АСВ Юрий Исаев. При этом неиспользованный остаток – 163 млрд руб. «Если будет понятно, что существующего лимита может не хватить, мы оперативно обратимся к совету директоров АСВ с просьбой поддержать обращение к Банку России об увеличении этого лимита», – добавил Исаев (цитаты по «Прайму»). Он указал, что банки-агенты идут на авансирование выплат, предоставляя АСВ отсрочку до 3 месяцев. Авансирование с учетом будущих поступлений взносов в систему страхования позволит справится с нагрузкой без дополнительного займа, подчеркнул он.

В 2016 г. больше всех вкладов в качестве агентов выплатили Сбербанк (44,0%), ВТБ 24 (ПАО) (18,7%), «ФК Открытие» (17,5%), «Россельхозбанк» (10,9%), говорится в годовом отчете АСВ. В среднем, получатели страховых выплат оставляли около 30% сумм в этих банках в качестве новых вкладов.10 июля Центробанк ввел в банк «Югра» временную администрацию на шесть месяцев и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца.

Прием заявлений о выплате возмещения и сама выплата вкладчикам «Югры» начнутся не позднее 24 июля, следует из сообщения АСВ. О точной дате начала выплат сообщат дополнительно.