Депутаты Госдумы решили спросить Центробанк, АСВ и Генпрокуратуру, как они надзирали и проверяли банк «Югра»
- Анна Еремина,
- Дарья Борисяк,
- Ольга Чуракова,
- Анна Холявко
- / Ведомости
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Для Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и Центробанка выплаты 170 млрд руб. вкладчикам «Югры» стали крупнейшим страховым случаем. В пятницу АСВ объявило, что возмещение выплатят «ВТБ 24», Сбербанк, Россельхозбанк, «ФК Открытие» и «Уралсиб». Пять банков-агентов выбраны с целью быстроты выплат и создания комфортных условий для вкладчиков, говорится в сообщении агентства. Банкиры, участвующие в выплатах, указали, что среди условий выплат их банк установил комиссию от 0,7 до 1,5% от суммы выплат. «Скорее всего, комиссию, близкую к 1–1,5%, установили все участники выплат, поскольку физически без участия нескольких крупных банков, в первую очередь Сбербанка и «ВТБ 24», провести их физически невозможно», – говорит один из федеральных чиновников. Если это так, то АСВ, возможно, придется выплатить агентам порядка 1,7 – 2 млрд руб. Представители банков-агентов комментировать размер комиссии не стали, а с представителем АСВ связаться в момент подготовки материала не удалось. Топ-менеджер одного из банков-агентов указал, что солидные выплаты и тот факт, что АСВ вернет банкам эти средства через три месяца, обернутся для банков «даже небольшим убытком, который комиссия вряд ли покроет».
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