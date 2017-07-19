Банки
Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Ненормативные потери «Югры»

Банк «Югра» перед крахом получил 17 млрд рублей убытка

За июнь капитал банка сократился на треть

Незадолго до назначения временной администрации в банк «Югра» его капитал сократился на 17,7 млрд руб. до 32,4 млрд руб., говорится в отчетности за июнь. Временная администрация вышла в банк 10 июля.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике