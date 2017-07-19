Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Ненормативные потери «Югры»
Банк «Югра» перед крахом получил 17 млрд рублей убытка
За июнь капитал банка сократился на треть
- Анна Еремина,
- Михаил Тегин
- / Ведомости
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ЦБ за последний год выставил «Югре» 10 предписаний о доформировании резервов на десятки миллиардов рублей, говорила директор департамента банковского надзора Анна Орленко
Максим Стулов / Ведомости
Незадолго до назначения временной администрации в банк «Югра» его капитал сократился на 17,7 млрд руб. до 32,4 млрд руб., говорится в отчетности за июнь. Временная администрация вышла в банк 10 июля.
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