Депутаты требуют проверить ЦБ и АСВ после краха «Югры»

Среди поручений в проекте есть запрос в ЦБ о механизмах санации «Югры» М. Стулов / Ведомости

Депутаты Госдумы решили разобраться в истории краха банка «Югра». Сегодня Дума рассмотрит подготовленный депутатами от фракции ЛДПР и «Единой России» проект поручения профильным комитетам о запросах в Генпрокуратуру, Центробанк и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) о проводимых проверках «Югры», выявленных нарушениях и принимаемых мерах по защите интересов вкладчиков, кредиторов и государства.

«Для ряда регионов, в том числе для Ханты-Мансийска, "Югра" ассоциировался с надежным банком, многие вкладчики понесли туда деньги, поэтому сейчас я и мои коллеги постоянно получаем обращения от граждан и малого бизнеса, чьи средства зависли», – объясняет один из авторов документа («Ведомости» ознакомились с ним) Владимир Сысоев. Это беспрецедентный случай и потребуются не только деньги АСВ, считает депутат. «Поэтому мы хотим, чтобы вкладчикам разъясняли ситуацию и держали ее под контролем Генпрокуратуры. Сейчас системных мер мы не видим, вкладчикам никто ничего не объясняет», - говорит Сысоев. Поручение, по его словам, будет рассматриваться сегодня вечером на пленарном заседании и депутаты ЛДПР надеются на поддержку всех фракций.

Депутаты интересуются, как ЦБ надзирал за соблюдением законодательства и нормативов банком «Югра», а также о предпринимаемых мерах по стабилизации его деятельности и хватит ли у АСВ денег на выплаты всем вкладчикам банка.

Депутаты опасаются, что выплаты могут превысить заявленные регулятором 170 млрд руб., ссылаясь на публикации в СМИ о том, что выборочная проверка «Югры» выявила до 75 млрд руб. неучтенных вкладов: «Держателям забалансовых депозитов получить средства по страховке будет крайне сложно», – отмечается в документе.

«Еще в апреле 2016 г. ЦБ запретил банку работать со средствами населения», – говорится в поручении. Депутаты напоминают, что учитывая, что по состоянию на 1 июня 2017 г. банком привлечено более 181 млрд руб. средств населения, введение моратория может привести к возникновению крупнейшего страхового случая за всю историю российского банковского сектора. «В связи с этим возникает вопрос о достаточности средств АСВ для осуществления страховых выплат», – сказано в документе.

Среди поручений в проекте есть запрос в ЦБ о механизмах санации «Югры».

Документ – это не претензия, объясняет председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, депутаты хотят получить информацию о том, что произошло с «Югрой», поскольку это большой банк, обслуживавший много клиентов. А депутатам информация нужна для взаимодействия с избирателями. Он указал, что его комитет, которому поручается направить запрос в ЦБ, уже это сделал. Что касается возможной санации «Югры», то многие считают этот исход наиболее благополучным, сказал Аксаков: он также выступает за санацию банка. Но все будет зависеть от анализа состояния банка.

История и причины краха

10 июля Центробанк ввел в банк «Югра» временную администрацию на шесть месяцев и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. Это один из крупнейших банковских крахов: «Югра» входит в топ-30 по величине активов, а по привлеченным вкладам занимает 15-е место (на 1 июня) – 181,8 млрд руб. Почти все они застрахованы, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило предстоящие выплаты вкладчикам в рекордные 169,2 млрд руб.

«Центробанк регулярно предоставляет информацию по вопросам надзорной деятельности по запросам депутатов, а также в рамках нашей ежегодной отчётности в Государственной думе», - сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ, заверив, что этот случай не станет исключением. Представитель АСВ от комментариев отказался. Почти по каждому резонансному решению по банкам ЦБ направляют запросы в правоохранительные органы, могут проводить проверки и проч., говорит человек, близкий к ЦБ. На практике, как минимум пока, это ни к чему не приводило, указывает он. «Ведомости» ожидают комментария Генпрокуратуры.

Происходившее в «Югре» давно беспокоило регулятора. Зампред ЦБ Василий Поздышев ранее объяснял решение передать банк под управление АСВ признаками того, что на протяжении последних нескольких месяцев «Югра» сдавала недостоверную отчетность, формально выполняла предписания регулятора, манипулировала с вкладами населения и из нее выводили активы. С апреля прошлого года банку ограничили привлечение вкладов, но у него была активная реклама – и все это никак не отразилось на балансе, удивлялся Поздышев. «Югра» выдавала некоторым вкладчикам по одной своей акции – на акционеров ограничение не распространяется. Масштаб этого нарушения Поздышев оценил в 1,88 млрд руб. Регулятор счел это «достаточно серьезным звонком».

ЦБ «отсмотрел порядка 20 планов», но банк не смог предоставить план, который убедил бы регулятора, что он в состоянии стать финансово стабильным, рассказывала «Ведомостям» ранее директор департамента банковского надзора Анна Орленко. По ее словам, за год банк получил от ЦБ 10 предписаний о доформировании резервов на десятки миллиардов рублей и технически исполнил их: формировал резервы по одним кредитам, но тут же распускал по другим.

«У банка уже, во-первых, возникли проблемы, поэтому мы ввели туда временную администрацию - она сейчас работает и должна будет оценить масштаб проблем, получить доступ к первоисточникам. После этого будет принято соответствующее решение. Оно не предопределено», – объяснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 12 июля.

В среду Центробанк подключил головной офис «Югры» и три-четыре филиала банка к БЭСП (банковская электронная система платежей), чтобы банк мог проводить срочные обязательные платежи, в частности бюджетные. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, которые знают об этом от сотрудников ЦБ, и человек, который знает это от сотрудника временной администрации. Один из участников платежного рынка подтвердил, что «Югра» подключена к БЭСП.