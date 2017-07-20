Представители временной администрации «Югры» приглашены в Генпрокуратуру Д. Абрамов / Ведомости

Представители временной администрации «Югры» приглашены на встречу в Генпрокуратуру во второй половине дня 20 июля, чтобы обсудить ситуацию в банке, рассказал человек, близкий к надзорному блоку ЦБ и знакомый с текстом телефонограммы из Генпрокуратуры. О том, что нынешнее руководство «Югры» вызвано в Генпрокуратуру, ранее сообщил «Коммерсантъ».

Функции временной администрации возложены на Агенство по страхованию вкладов (АСВ). Генпрокуратура вызвала для разъяснений «представителей госкорпорации и руководителя временной администрации» в связи с проводимой Генпрокуратурой проверкой исполнения законодательства о банках и банковской деятельности, уточняет человек, близкий к надзорному блоку ЦБ.

Руководителем временной администрации «Югры» является Дмитрий Онегин. Газета «Коммерсантъ» сообщила, что на встречу также приглашен гендиректор АСВ Юрий Исаев. Человек, близкий к надзорному блоку ЦБ, заявил, что присутствие Исаева на встрече не планировалось.

Представитель Генпрокуратуры не смог оперативно предоставить комментарий, представитель АСВ от комментариев отказался.

В четверг, 20 июля, АСВ начало выплаты вкладчикам «Югры», несмотря на то что накануне Генпрокуратура в письме ЦБ просила их не начинать. Ведомство также опротестовало введение временной администрации в «Югру» и мораторий на выплаты кредиторам, эти решения по «Югре» Центробанк принял 10 июля. Представитель ЦБ обещал ответить на протесты Генпрокуратуры в установленный срок — до 21 июля.

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