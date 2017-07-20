АСВ: Начались выплаты возмещений вкладчикам «Югры»

Вкладчики «Югры» начали получать возмещения М. Стулов / Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) утром 20 июля сообщило, что банки-агенты начали выплаты страховых возмещений вкладчикам банка «Югра», как и планировалось ранее.

Сомнения в том, что выплаты действительно начнутся, появились 19 июля вечером, когда стало известно, что Генпрокуратура опротестовала приказы Банка России о введении временной администрации в «Югру» и моратория на выплаты ее кредиторам, а также предложило регулятору приостановить выплаты вкладчикам банка. «Банки-агенты, «ВТБ 24» в том числе, вынуждены отменить начало выплат вкладчикам «Югры», так что выплаты 20 июля не начнем», – заявил вечером в среду «Ведомостям» предправления «ВТБ 24» Михаил Задорнов. Как узнал «Коммерсантъ», за три часа до начала первых выплат, поздно вечером по Москве 19 июля банки-агенты получили от АСВ срочное письмо о приостановке выплат из-за предписаний Генпрокуратуры, хотя официально о приостановке выплат объявлено не было. 19 июля около 23.00 мск АСВ сообщило, что выплаты возмещений клиентам «Югры» начнутся, как планировалось.

До этого информагентства начали сообщать, что на Дальнем Востоке выплаты вкладчикам «Югры» уже начались. Данные по банкам сначала поступали противоречивые: сотрудники конкретных региональных отделений могли говорить журналистам, что пока работа со вкладчиками «Югры» у них не началась, другие сообщали, что выплаты начинаюся. В четверг перед открытием одного из крупных отделений банка ВТБ, расположенного в центре Владивостока, собрались около 20 человек, сообщал «Интерфакс». Сотрудник банка сказал собравшимся, что выплаты начинаются, после этого люди получили талоны электронной очереди.

«Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются через ВТБ 24 (ПАО), ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Банк Уралсиб», действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов на территории Российской Федерации в отделениях банков», - заявило АСВ утром 20 июля.

Банк «Открытие» сообщил, что начал выплаты вкладчикам «Югры», прием заявлений и других документов и выдачу денег. На сайте банка указано, какие вкладчики могут обратиться в него за возмещениями, в какие отделения, какова процедура. Банк предложил записаться на получение страхового возмещения от АСВ с помощью бота банка в Facebook, а индивидуальным предпринимателям предложено получить возмещение дистанционно через удаленное открытие счета в дистанционном банке «Точка» - филиале банка «Открытие».

Вскоре то же официально сообщил и «ВТБ 24», несмотря на предшествующее заявление Задорнова. Пресс-служба банка отметила, что в него, по подсчетам, могут обратиться около 104 000 вкладчиков «Югры», а общий объем выплат составит 66,5 млрд руб. В Северодвинске Архангельской области и Мурманске начали выплату офисы банка ВТБ24, сообщили ТАСС в колл-центре банка. Собеседник агентства добавил, что информации о возможной приостановке выплат из-за протеста прокуратуры в колл-центр не поступало.

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Анонс Сбербанка о начале выплат вкладчикам «Югры» датируется 19 июля. «Выплаты начались. Сибирский банк осуществляет выплаты в Новосибирской области и Красноярском крае», - сказали 20 июля ТАСС в пресс-службе Сибирского банка Сбербанка России. То же агентству сообщили и в Уральском ПАО «Сбербанк».

Позднее представители «Уралсиба» и Россельхозбанка подтвердили РБК факт начала выплат вкладчикам «Югры». На сайтах этих организаций сообщений о выплатах до 10.45 мск не было.

Для АСВ и Центробанка выплаты 170 млрд руб. вкладчикам «Югры» стали крупнейшим страховым случаем. Банкиры, участвующие в выплатах, указали, что среди условий выплат их банк установил комиссию от 0,7 до 1,5% от суммы выплат. «Скорее всего, комиссию, близкую к 1–1,5%, установили все участники выплат, поскольку без участия нескольких крупных банков, в первую очередь Сбербанка и «ВТБ 24», провести их физически невозможно», – говорил «Ведомостям» один из федеральных чиновников. Если это так, то АСВ, возможно, придется выплатить агентам порядка 1,7-2 млрд руб.

Генпрокуратура в среду заявила, что сочла приказы ЦБ безосновательными, так как регулятор не выявлял нарушений «Югрой» обязательных нормативов. По словам представителя надзорного ведомства, это означает, что оснований для назначения временной администрации в банк не было. Банк «Югра» он назвал «финансово устойчивой кредитной организацией», которая «обладает необходимым запасом ликвидности и имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности». Представитель ЦБ затем подтвердил, что регулятор получил протесты, и пообещал ответить на них в установленный в письме срок – до 21 июля.

«Протест Генпрокуратуры беспрецедентен, и как он повлияет на граждан, чьи вклады подпадают под страховые выплаты, непонятно. Действия Генпрокуратуры обусловлены интересами крупных или забалансовых вкладчиков, но никак не застрахованных лиц», – заявил президент Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

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