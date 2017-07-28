«Югра» осталась без лицензии

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Maxim Shemetov / Reuters

Банк России с 28 июля отозвал лицензию у банка «Югра».

«Кредитная организация фактически не осуществляла в сколько-нибудь значимых объемах кредитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственниками банка. При этом надзорным органом в деятельности кредитной организации неоднократно выявлялись операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, факты представления существенно недостоверных отчетных данных, схемного исполнения требований предписаний Банка России и нарушения введенных ограничений. В 2017 г. Банк России шесть раз информировал Генеральную прокуратуру Российской Федерации о фактах вывода кредитной организацией активов и дважды — Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных транзитных операций», - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Так закончилась история противостояния Центробанка и собственника «Югры» Алексея Хотина. 10 июля ЦБ ввел в банк временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, мотивируя это неустойчивым финансовым положением банка. Собственник «Югры» заручился поддержкой Генпрокуратуры России. Ведомство пыталось опротестовать приказы ЦБ о введении временной администрации в «Югру» и моратория на выплаты ее кредиторам. Кроме того, прокуроры предложили АСВ приостановить выплаты вкладчикам «Югры». А позже банк подал иск, оспаривающий введение администрации и моратория, а также предписание о доначислении резервов.

С 20 июля Агентство по страхованию вкладов начало выплаты возмещений вкладчикам, несмотря на протест Генпрокуратуры. 26 июля представитель АСВ сообщил, что вкладчики уже успели получить через банки агенты более 100 млрд руб., или 58% от причитающихся выплат.

Источник, близкий к надзорному блоку ЦБ, указывал недавно, что за период работы АСВ капитал банка стал отрицательным. Это является основанием для отзыва лицензии.

«Югра» входит в топ-30 по величине активов и в топ-20 по размеру привлеченных средств от населения. Взлет «Югры» был стремительным: еще в 2012 г. банк занимал 272-е место по величине активов, но всего лишь три года спустя вошел в топ-35. В течение этого времени банком владели 12 физлиц, но участники рынка указывали, что все эти годы банк де-факто контролировался московскими девелоперами, владельцами «Горбушкина двора» Юрием и Алексеем Хотиным. ЦБ неоднократно требовал, чтобы банк привел структуру акционеров в соответствие и раскрыл реальных собственников. Это произошло лишь в январе 2016 г., когда среди владельцев «Югры» появился Алексей Хотин. Сейчас он мажоритарный акционер банка - ему принадлежит 52,42% акций банка через швейцарскую Radamant Financial AG.

Деятельность банка была ориентирована на привлечение денег населения «и их размещение в активы неудовлетворительного качества», объяснила пресс-служба ЦБ. По оценке регулятора, «Югра» самостоятельно не создавала резервов на возможные потери, адекватных принятым рискам. АСВ в качестве временной администрации изучило финансовое положение банка. В первые же дни временная администрация обнаружила, что банк проводил «операции с отчетностью» ради сокрытия реального финансового положения. «Итогом проведенного обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала)», - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Бизнес-модель «Югры» основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами этого банка за счет привлеченных денежных средств физлиц посредством выдачи кредитов компаниям, «масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов», указал ЦБ.

ЦБ напомнил, что не раз применял в отношении «Югры» меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. В этих условиях банк «продолжал проводить агрессивную политику по привлечению средств населения, в том числе с использованием схемы, направленной на обход требований регулятора (наделение вкладчиков акциями банка)». Действия банка «не привели к повышению ее финансовой устойчивости, улучшению качества активов и носили формальный характер, имевшие своей целью камуфлирование активов низкого качества».

По оценке АСВ, оздоровление банка экономически нецелесообразно «ввиду крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств» и с учетом того, что «Югра» не является системно значимой кредитной организацией.

Представленный собственником банка план финансового оздоровления признан Банком России нереалистичным с точки зрения предложенных собственником сроков, объемов и источников докапитализации, а отдельные его положения не соответствуют действующему законодательству. В этой ситуации ЦБ «исполнил обязанность по отзыву» у «Югры» лицензии.

Кремль отказывался комментировать это противостояние. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 июля напомнил, что Владимир Путин всегда высоко оценивал результаты работы Центробанка. Так он ответил на вопрос о доверии Кремля к руководству регулятора в связи с конфликтом вокруг «Югры». Песков напомнил, что ЦБ - самостоятельный орган, «существует также прокуратура со своей точкой зрения, и в данном случае Кремль не полномочен вмешиваться в эту ситуацию».

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