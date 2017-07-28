Банки
Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Хотин хочет все вернуть

Хотин направил в ЦБ очередной план спасения «Югры»

Предыдущие 20 планов регулятор отверг

Основной акционер рухнувшего банка «Югра», в котором с 10 июля работает временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), направил в ЦБ новый план спасения банка, говорится в сообщении коммуникационного агентства «Прогресс» (занимается пиар-сопровождением Хотина). В нем говорится, что Хотин готов погасить 170 млрд руб. обязательств банка перед АСВ за 10 лет.

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