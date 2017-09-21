ЦБ объявил о санации Бинбанка и «Рост банка»

ЦБ согласился санировать Бинбанк по просьбе собственника Евгений Разумный / Ведомости

Банк России объявил о санации Бинбанка и «Рост банка» силами Фонда консолидации банковского сектора. С четверга, 21 сентября, в банки назначена временная администрация - в ее состав вошли как сотрудники ЦБ, так и фонда. Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банков проходит в сотрудничестве с его собственниками и руководителями, указано в сообщении. Бинбанк, «Рост банк», а также другие банки группы - «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк - продолжат работу в обычном режиме, ЦБ будет оказывать поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности, сообщил регулятор.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм принудительной конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.

Это второй случай санации банковской группы силами Фонда консолидации банковского сектора, подконтрольного ЦБ. Первым случаем стала группа «Открытие», о финансовом оздоровлении которой регулятор объявил 29 августа.

Накануне ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка попросил регулятора о его санации и обещал в ближайшее время решение принять. Шишханов объяснил просьбу санировать Бинбанк тем, что проблемы взятого на санацию «Рост банка» и «МДМ банка» оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. Шишханов признал, что не рассчитал свои «бизнес-силы».

Санируемый формально Шишхановым «Рост банк» практически полностью финансируется Бинбанком – тот предоставил ему более 600 млрд руб. (свыше семи своих капиталов), объяснял аналитик Fitch Александр Данилов. «У «Рост банка» при этом отрицательный капитал по МСФО на конец первого полугодия 70 млрд руб. А у Бинбанка капитал был 83 млрд. Таким образом, если рассматривать Бинбанк и «Рост банк» как консолидированную группу, их суммарный капитал около 13 млрд руб. – очень мало относительно баланса в 1 трлн руб.», - указывал он. Даже незначительные требования по досозданию резервов полностью съедят капитал, констатирует он. Конечно, при дальнейшей проверке ЦБ могут вылезти еще сюрпризы, но одного этого уже хватает, чтобы сказать, что банки нуждаются в серьезнейшей докапитализации, констатирует Данилов.

«Все-таки были банки, которые мы взяли на санацию, а я напомню, это шесть банков системы "Рост банка", до этого мы взяли на санацию Москомприватбанк, и была скрытая санация "МДМ банка". В конечном счете в 2015–2016 гг. рынок и экономика не выправились, и мы увидели, что с заемщиками — беда, активы, к большому сожалению, не оздоравливаются. Стали понимать, что экономика банка хромает. И мы начали процесс возможной смены инвестора, в том числе на "Рост банке", - заявил в интервью РБК Шишханов. "Случилось то, что случилось — рынок стал падающим, реализовался бизнес-риск. Я как предприниматель в этот бизнес-риск попал", - признал он.