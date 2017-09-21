Путин и бизнесмены не обсуждали ситуацию с Бинбанком и «ФК Открытие»

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что на встрече представителей бизнеса с президентом Владимиром Путиным не поднимался вопрос по ситуации с санируемыми Бинбанком и «ФК Открытие».

Кроме того, по словам Силуанова, на встрече не затрагивалась тема спора «Роснефти» и «АФК Система». Позднее эту информацию подтвердил руководитель «Опоры России» Александр Калинин, пишет «Интерфакс».

Калинин отметил, что один из участников встречи выступил с предложением узаконить в России криптовалюту, но председатель Банка России Эльвира Набиуллина высказалась против этой инициативы.

Он добавил, что на минувшей встрече в целом поднималась тема о ситуации в банковском секторе. «Набиуллина сказала, что они понимают риски. Обсуждались санкции, что у нас в принципе сформированы резервы», - приводит слова Калинина «Прайм».

Всего во встрече с Путиным в четверг участвовали несколько десятков бизнесменов, в том числе и из банковской сферы. Известно, что в мероприятии приняли участие руководители «Роснефти», АФК «Система», Альфа-банка, Газпромбанка, «Лукойла», РЖД, «Яндекса», ВЭБа, Сбербанка, «Мечела», ВТБ, НЛМК, «Северстали», «Аэрофлота», ОСК и других, писал ТАСС.