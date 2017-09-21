Руководители «Роснефти» и «АФК Система» поучаствуют во встрече Путина с бизнесменами

Предправления «Роснефти» и президент АФК «Система» - Игорь Сечин и Владимир Евтушенков - примут в четверг участие во встрече президента России Владимира Путина с представителями бизнеса. Об этом говорится в материалах к встрече.

Также в мероприятии примут участие руководители Альфа банка, Газпромбанка, «Лукойла», РЖД, «Яндекса», ВЭБа, Сбербанка, «Мечела», ВТБ, НЛМК, «Северстали», «Аэрофлота», ОСК и других, сообщает ТАСС.

Всего в четверг в Кремль приглашены более 50 бизнесменов, главы ведущих частных компаний и компаний с государственным участием, банков, общественных организаций.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что «с представителями и деловых ассоциаций, организаций, и в частности с капитанами российского бизнеса Путин поддерживает регулярный контакт».

По его словам, представителям бизнеса может быть интересна оценка президентом динамики, которая прослеживается в российской экономике. «Им важно это услышать, что называется, от первоисточника. Подтверждение тех пока скромных, но позитивных тенденций в нашей экономике», - подчеркнул Песков (цитаты по «Интерфаксу»).