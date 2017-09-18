В Кремле посчитали выборы губернаторов успешными

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В письмах от Кириенко указано, что они вручены «за профессионализм и активное участие в подготовке и проведении выборов в Единый день голосования» Е. Разумный / Ведомости

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко наградил благодарственными письмами политтехнологов, работавших на губернаторских выборах. В письмах указано, что они вручены «за профессионализм и активное участие в подготовке и проведении выборов в Единый день голосования». Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника, близких к администрации президента, собеседник во внутриполитическом блоке Кремля и подтвердили трое политтехнологов. На встрече в администрации было около 20 человек. «Обменялись мнениями о прошедшей кампании и предстоящих президентских выборах.

Кириенко сказал, что журналисты понимают, что эти выборы были тестированием перед президентскими выборами», - говорит один из политтехнологов. По его словам, обсудили, какой опыт можно было бы использовать в президентской кампании. По словам собеседника во внутриполитическом блоке, встреча организована, чтобы поздравить участников кампании и выразить им уважение. Административный ресурс в ходе кампании, по его мнению, использовался гораздо реже, а результаты выборов все равно оказались очень хорошими: «Это значит, что побеждает интеллект». «Самое главное в кампании - легитимность, законность и явка. Ради явки нельзя жертвовать легитимностью избранного лица. Это и обсуждалось на встрече», - говорит собеседник, близкий к администрации президента.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, и политтехнологов, работающих на выборах, писали, что Кремль держит под плотным контролем избирательные кампании недавно назначенных врио губернаторов и почти не вмешивается в кампании опытных лидеров. Исключением была Свердловская область. В Пермском крае работали Константин Костин и Леонид Давыдов, Дмитрий Орлов — в Новгородской области, Сергей Зверев — в Бурятии, Алексей Ситников — в Севастополе, говорили собеседники «Ведомостей». В итоге одиннадцать губернаторов-новичков, 10 из которых не имели электорального опыта, получили в среднем 76,3% голосов при явке 35,8%. Главы Марий Эл, Бурятии, Калининградской области и Пермского края набрали более 80%.

С избранными же губернаторами в ближайшее время проведет традиционную встречу президент. Собеседник, близкий к губернатору одного из регионов, где прошли выборы, говорит, что встреча пройдет после инаугурации губернаторов, другой говорит, что она должна была состояться во вторник, однако была перенесена, дата пока неизвестна.

С точки зрения Кремля, видимо, выборы оценены успешно, где-то цифры блестящие, что подтвердило избранную модель - назначение губернаторов-технократов, их тестирование на выборах и дальнейшая работа в команде Путина, говорит эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Такая же технократичная команда формируется в администрации президента, а дальше, возможно, в правительстве. Эта картинка идеализированная, но это, видимо, то, что хотел бы видеть Путин после 2018 г. Видимо, этим и объясняется оценка произошедшего как успех». Хотя никаких поводов для радости нет, добавляет он: «Кругом бесконечные проявления самоуправления народа трубами и пиротехникой - надо говорить о президентской кампании, а люди занимаются акциями прямого действия. Поэтому сейчас это нормальная компенсаторная реакция на то, что в стране в предвыборную кампанию все идет наперекосяк».