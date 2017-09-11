Кандидаты от «Единой России» победили на губернаторских выборах во всех регионах

Избиратель проголосовал за молодых так же хорошо, как и за опытных

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Выборы показали, что система к президентским выборам при новом кураторе полностью готова: нарушений меньше и все довольны Евгений Разумный / Ведомости

На воскресных выборах оппозиции не удалось провести ни одного губернатора – просто все 16 победителей выдвигались от «Единой России». Большинство мандатов в городских и региональных законодательных собраниях также получила партия власти. КПРФ, по предварительным данным, получила на выборах всех уровней 1607 мандатов и оказалась на 2-м месте после единороссов. Эсеры получили около 900 мандатов и прошли в четыре региональных заксобрания из шести. У ЛДПР предварительно 735 мандатов всех уровней.

«Можно констатировать также и весьма внушительный кредит доверия, который был предоставлен тем [кандидатам в губернаторы], которые предлагались президентом. То есть мы видим поддержку кадровой политики президента», – сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). Он напомнил, что Путин поддержал целый ряд молодых выдвиженцев, которые «не имели электорального опыта», хотя имели достаточный опыт работы в различных министерствах и ведомствах. Выборы продемонстрировали запрос на молодых и интересных кандидатов, новые кадры, объясняет собеседник, близкий к Кремлю. По словам нескольких собеседников, близких к Кремлю, подготовлен список губернаторов, которых отправят в отставку в течение нескольких недель после выборов. Один из собеседников отмечает, что показательной для будущих президентских выборов будет и жесткая реакция Кремля на нарушения: выборы должны пройти легитимно. При этом успешные для единороссов выборы не означают, что президент будет выдвигаться от партии, считает другой собеседник, близкий к Кремлю.

Шансы единороссов выдвинуть Путина невелики и результат прошедших выборов тут ни при чем, соглашается политолог Константин Калачев. Для обновления губернаторского корпуса после этих выборов могут возникнуть неожиданные поводы, говорит он. Белгородский губернатор Евгений Савченко, например, проиграл в Старом Осколе, где выступал Владимир Путин. «Выборы показали, что за явкой не надо гнаться, можно решать проблему явки без принуждения, красиво, как, например, в Перми», – замечает политолог. По его мнению, запрос на обновление губернаторского корпуса растет, но предложение должно соответствовать запросу. На выборах было видно, как возросла роль интернета, добавляет Калачев.

Выбор способа выдвижения Путина не находится в прямой зависимости от результатов «Единой России», соглашается руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Но выборы имели важное значение – они показали, что система к президентским выборам при новом кураторе полностью готова: нарушений меньше и все довольны, полагает он. Выборы продемонстрировали, что страхи перед обновлением губернаторского корпуса, которыми старая элита любит шантажировать административный аппарат (придут «неопытные», за которых не проголосуют), преувеличены, объясняет руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. За молодых готовы голосовать так же, как и за «опытных», а во многих случаях и лучше, констатирует он.