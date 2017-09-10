Выборы в России прошли при рекордно низкой явке

Самая высокая явка избирателей зафиксирована в Мордовии, Саратовской и Белгородской областях Евгений Разумный / Ведомости

В воскресенье завершились более 6000 избирательных кампаний. Судя по предварительным результатам, обошлось без сенсаций: представители партии власти победили почти везде и при крайне низкой активности избирателей.

Первые результаты

По предварительным данным Центризбиркома, в регионах (за исключением Калининградской области и Карелии), где проходили прямые выборы губернаторов, лидируют действующие руководители. Например, в Бурятии за Алексея Цыденова проголосовали более 87% избирателей, в Томской области за Сергея Жвачкина – свыше 58%, в Свердловской области за Евгения Куйвашева – более 60%. Партсписок «Единой России» получил на выборах в Сахалинскую облдуму 45,4% голосов (на втором месте КПРФ с 16,3%), в гордуму Петропавловска-Камчатского – почти 49% (тут на втором месте ЛДПР с 20,6%), в гордуму Владивостока – 39,5% (КПРФ – 22%).

Самая высокая явка избирателей зафиксирована в Мордовии (71,2%), Саратовской (52,4%) и Белгородской (47,5%) областях. В остальных регионах она была ниже 40%. Аутсайдерами среди «губернаторских» регионов оказались Карелия (23,5%), Новгородская (24,8%), Калининградская (26,3%) и Кировская (27,2%) области. На выборах в гордумы региональных столиц активность избирателей была еще ниже, а абсолютный антирекорд дня поставил Владивосток – 12,7% (см. таблицу).

Явка вполне укладывается в общую картину, где-то она даже чуть выше, чем на выборах в Госдуму, отмечает замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко: «Говорим всем избирателям «спасибо». Для партии выборы очень важны – это серьезный экзамен отношения избирателей спустя год после федеральных выборов».

Экспертов первые результаты тоже не удивили. «Мы сейчас услышим много слов о пользе естественной низкой явки и об отсутствии существенных нарушений, – иронизирует политолог Константин Калачев. – Нарушений и правда меньше, но логика тут простая: меньше конкурентности – меньше нарушений». Тенденции понятны – явка на выборах губернаторов выше, чем депутатов, отмечает политолог Андрей Колядин: «Совершенно предсказуема высокая активность избирателей в Мордовии, Белгородской и Саратовской областях. Неожиданна для меня [высокая] явка в Свердловской области». Бомб и сенсаций пока не случилось, говорит политолог Михаил Виноградов: «Видны были и следы желания центра избежать нагнетания явки, и следы общественной пассивности, и неудачи части штабов. Скорее всего, явка по большинству территорий будет признана естественной – сообразующейся с электоральными традициями региона и с качеством кампании».

Привычные нарушения

ЦИК не зафиксировал критических нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, сообщила секретарь комиссии Майя Гришина: «Много обращений, которые нельзя назвать жалобами с мест. Из 318 жалоб более половины – о незаконной агитации в день тишины. Все эти факты будут проверены, зафиксированы» (цитата по «Интерфаксу»).

Наблюдатели с этим не согласны. На муниципальных выборах в Барнауле досрочное голосование составило 5,6% от списочного состава при официальной явке около 20%, т. е. каждый четвертый проголосовал досрочно, говорит координатор «Голоса» Станислав Андрейчук: «В итоге на участки приходили люди – и оказывалось, что за них уже кто-то проголосовал досрочно».

По словам сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца, «вопиющие вбросы» были на выборах губернатора в Саратовской области и на выборах заксобрания Краснодарского края. На карту нарушений «Голоса» также поступали жалобы о том, что в Свердловской области вместе с бюллетенями выдавали билеты «беспроигрышной лотереи». Праздники и лотереи использовали как тестирование инструмента для повышения явки, считает Мельконьянц: «Сделано это было очень грубо, нет никакой нормальной оценки таких действий правоохранительными органами и избиркомами. После выборов мы попросим ЦИК дать правовую оценку таким действиям, поскольку из-за этого теряется смысл выборов – люди ходят на них не ради формирования органов власти, а ради призов».

У оппозиционных партий тоже немало претензий. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов еще раз заявил, что будет настаивать на проведении выборов «в более благоприятное время», потому что сейчас «многие граждане вынуждены трудиться на своих садах и огородах, чтобы запастись продовольствием к зиме». Лидер эсеров Сергей Миронов выделил масштабное досрочное голосование в Барнауле и опасения «массовых фальсификаций» в Краснодарском крае, куда партия направила около 900 представителей: «В случае нарушений мы дадим очень жесткую оценку этому заповеднику административного ресурса и не признаем выборы». Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что уменьшающаяся год от года явка «снижает доверие к власти и институту выборов», и сообщил, что в его партии «ждут вторых туров в некоторых губернаторских выборах».

Московская специфика

Явка на муниципальных выборах в Москве на 18.00 составила 12,01% (эксперты прокремлевского Фонда развития гражданского общества прогнозировали ее на уровне 10–15%). В городе почти отсутствовало информирование об этих выборах, но председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в воскресенье заявил, что оно было достаточным: «Я думаю, что в Москве не знает о выборах только тот, кто не хотел о них знать. Эсэмэс получили, газеты получили, все получили». «Как информировали, такая и явка», – возразила ему Элла Памфилова.

По словам Горбунова, никаких жалоб, требующих вмешательства МГИК, в воскресенье не поступало. Однако экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, штаб которого поддерживал около 1000 кандидатов, сообщил об аномально большом количестве голосующих на дому: «По сравнению с предыдущими годами больше в четыре раза». «Голос» тоже назвал надомное голосование самой большой проблемой в Москве. Озабоченность вызывает и участие соцработников в надомном голосовании социально незащищенных групп граждан, говорит Мельконьянц: «Видимо, на них делался упор, а при низкой явке их голоса могут стать решающими. Поэтому такая технология оказывается очень значима на муниципальных выборах в Москве». Зампред ЦИК Николай Булаев назвал эти заявления «предположениями», а Горбунов сообщил, что жалоб по поводу голосования на дому в МГИК не поступало.

По словам Горбунова, по состоянию на конец субботы было подано около 60 000 заявлений о надомном голосовании, причем эта цифра не окончательная. В 2012 г. в Москве было 158 000 «надомников», добавил он. В марте 2012 г. муниципальные выборы в Москве были совмещены с президентскими. Явка на президентских выборах в Москве тогда составляла 58%.

В то же время накануне голосования мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы Ново-Переделкина Юрия Носенко и его первого заместителя Светлану Антонову «за грубейшие нарушения», а также сообщил о замене всех председателей участковых избиркомов этого района. Поводом стало выложенное на YouTube видео, в котором Антонова передает представителям УИК конверты и инструктирует их о работе со «сторонниками». Антонова отказалась отвечать на вопросы «Ведомостей». Кроме того, в воскресенье были аннулированы результаты досрочного голосования в районе «Аэропорт», поскольку число конвертов с бюллетенями голосовавших досрочно избирателей превысило число тех, кто подал заявление о досрочном голосовании.

При такой явке для победы достаточно сагитировать и мобилизовать человек 450–500, подчеркивает Калачев, «но зарабатывать ее надо было ножками». И проблема, по его мнению, была не в сушке явки: «Оппозиция не смогла прокачать свою повестку, продемонстрировать реальное единство планов и действий. Главную тему – хочешь, чтобы у Собянина в 2018 г. был реальный конкурент, проголосуй сейчас, – так людям и не объяснили. А Собянин повел своих разными колоннами. Все весьма технологично». По словам Виноградова, уровень явки в Москве ожидаемый, новых рисков для федеральной повестки не создано, а «остальное забудется»: «В будущем можно ожидать, что акцент будет перенесен с явки на чистоту – с акцентом на новую Москву и серьезным снижением явки на дому».