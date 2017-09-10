Как проходит единый день голосования
В России выбирают муниципальных депутатов и губернаторов
10 сентября в России - единый день голосования. На фото: избирательный участок в Сочи
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Единый день голосования в Томске
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Президент России Владимир Путин проголосовал на избирательном участке в Российской академии наук
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На избирательном участке № 2151 в Гагаринском районе Москвы
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на избирательном участке
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Избирательный участок в селении Рошни-Чу в Чеченской Республике
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Избирательный участок в Севастополе
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Военнослужащие на избирательном участке в Калининграде
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Выборы в Москве
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Выборы в Москве
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Выборы в Москве
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Выборы в Москве
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Выборы в Москве
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Выборы в Москве
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Выборы в Москве
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Выборы в Москве
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Выборы в Москве
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Выборы в Москве
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Выборы в Москве
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