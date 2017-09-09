Собянин уволил руководство управы Ново-Переделкино за обсуждение подтасовок на выборах

Собянин уволил главу управы Ново-Переделкино Максим Стулов / Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин «за грубейшие нарушения» на выборах уволил главу управы Ново-Переделкино Юрия Носенко и его первого заместителя Светлану Антонову. «За грубейшие нарушения в Ново-Переделкино уволил главу управы, замглавы управы. Документы в понедельник передадим в прокуратуру», — написал Собянин в Twitter.

Он также сообщил, что заменены все председатели избирательных участковых комиссий в районе Ново-Переделкино. «Стараемся проводить максимально честные выборы. Но, видимо, не всем это нравится», — отметил мэр.

Ранее на YouTube появился ролик под названием «Сколько стоят "честные" выборы? (на примере района Ново-Переделкино, ЗАО, Москва)». На видео запечатлена встреча Антоновой с представителями участковых избирательных комиссий.

На запись попали переговоры с несколькими председателями комиссий, которым Антонова передает конверты с неизвестным содержимым, отмечая, что это «вознаграждение». Также она, в частности, объясняет одной из своих собеседниц, как сделать бюллетень на выборах недействительным.

Ранее «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к мэрии, сообщила, что Московская городская избирательная комиссия обратилась в правоохранительные органы с жалобой после просмотра видеоролика. В разговоре с изданием Антонова подтвердила, что на видео она, но назвала его «жуткой нарезкой».

Между тем за день до выборов оппозиция продолжает жаловаться на провокации. Так, кандидат в муниципальные депутаты по району Печатники Максим Мотин сообщил, что неизвестные ночью обклеили лобовые стекла машин в Печатниках фамилиями «Мотин» и «Билялов». Как написал Мотин у себя в соцсетях, провокаторы стали портить чужое имущество «в надежде, что люди подумают, что это мы так себя рекламируем, и не придут голосовать». Мотин сказал «Ведомостям», что подал заявление в полицию. Максим Мотин идет на выборы от КПРФ, Рустам Билялов — самовыдвиженцем.

В субботу также проходил обзвон на домашние телефоны москвичей в Рязанском районе Москвы и Коптево, от имени КПРФ людей призывали не ходить на выборы. Об этом «Ведомостям» сказал депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков. Такой обзвон начался еще в пятницу вечером. Первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что обзвон шел в Печатниках и Теплом Стане и назвал это «провокацией».

В пятницу «Ведомости» сообщили, что операторы блокируют sms избирателям от кандидатов в московские муниципальные депутаты. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник штаба кандидата на должность муниципального депутата Пресненского района Владимира Рязанского. Речь шла о сообщениях с приглашением на встречу с кандидатами в пятницу и приглашением на выборы 10 сентября, подтвердил «Ведомостям» Рязанский. С аналогичными проблемами сталкивались в КПРФ и в проекте политика Дмитрия Гудкова по выдвижению кандидатов в муниципальные депутаты. После выхода публикации соруководитель проекта Дмитрия Гудкова Максим Кац сообщил, что сообщения перестали блокировать и им удалось в пятницу проинформировать сторонников.

Кроме того, в субботу движение «Голос» опубликовало заявление, в котором сообщило о «странной статистике» голосующих по месту нахождения. В пятницу ЦИК опубликовал информацию об избирателях, которые подали заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Новый механизм вместо открепительных удостоверений предполагает, что избиратель исключается из списка избирателей по месту регистрации и включается в участок по месту нахождения. Эксперты «Голоса» просмотрели данные по 20 регионам, где применяется такая процедура, и выяснили, что число избирателей, которые исключены из списков, на 8000 человек превышает число включенных в списки. Собеседник в ЦИК сказал «Ведомостям», что новый порядок был реализован полностью: «В связи с динамикой движения избирателей требуется уточнение вручную на местах, что сейчас и происходит».