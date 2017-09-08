Операторы блокируют sms московских кандидатов

Сейчас операторами наложен запрет на рассылку политического трафика, последствия нарушения - это штраф со стороны оператора, сказал «Ведомостям» один из сотрудников Rus-sms Максим Стулов / Ведомости / Ведомости

Операторы блокируют sms избирателям от кандидатов в московские муниципальные депутаты. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник штаба кандидата на должность муниципального депутата Пресненского района Владимира Рязанского. Речь идет о сообщениях с приглашением на встречу с кандидатами в пятницу и приглашением на выборы 10 сентября, подтвердил «Ведомостям» Рязанский. Он возглавляет коалицию из восьми кандидатов в депутаты от Пресненского района. Рассылка была заблокирована у всех восьми кандидатов, говорит он.

Руководитель группы контроля за выборами Московского горкома КПРФ Сергей Тимохов также говорит, что сейчас они не могут отправлять sms избирателям со словами «КПРФ», «митинг», выборы». Депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков говорит, что коммунисты обращались к нескольким агрегаторам и столкнулись с отказами в рассылке.

В проекте политика Дмитрия Гудкова по выдвижению муниципальных депутатов также сталкивались с проблемой блокировки sms, говорит соруководитель проекта Максим Кац. Еще в мае один из операторов не доставил sms-сообщение с текстом о том, что в сентябре проходят выборы, по 585 номерам из 1500 номеров, на которые были отправлены сообщения.

Рассылку сообщений штаб пресненских кандидатов проводит через компанию Rus-sms - сервис для отправки sms. В четверг агрегатор отказался от дальнейших рассылок до 11 сентября, ссылаясь на отказ мобильных операторов отправлять сообщения, говорит Рязанский. При этом все необходимые документы, в том числе подтверждающие согласие адресатов на оповещение, оператору были предоставлены, уточняет он. Жалобу в Мосгоризбирком он подавать не стал. «Отказ мы получили в четверг, встреча с избирателями проходит в пятницу, а в субботу уже наступает день тишины, поэтому жаловаться на эту ситуацию уже бессмысленно», – объясняет он. Представитель Rus-sms от комментариев отказался.

Сейчас операторами наложен запрет на рассылку политического трафика, последствия нарушения - это штраф со стороны оператора, сказал «Ведомостям» один из сотрудников Rus-sms. Блокировка sms-рассылок на политические темы — это довольно распространенное явление, говорит руководитель еще одного агрегатора.

Такая проблема существует, подтверждает руководитель агрегатора «Редсмс» Максим Звонов. Операторы на своей стороне блокируют текст, в котором содержатся слова с названием политических партий и любой информацией, относящийся к выборам, отмечает он. Связано это с тем, что ранее, когда контроля за рассылками как такового не было или он был очень мал, кандидаты использовали этот канал коммуникаций для недобросовестной конкуренции и очернения политических соперников, а претензии получали операторы, рассуждает Звонов. Поэтому они просто перестали принимать sms-сообщения с политическим текстом и отдают на них ошибку доставки, резюмирует он.

Представители МТС, «Мегафона», «Вымпелкома», «T2 РТК холдинга» (бренд Tele2) отказались от комментариев.

Такие рассылки от кандидатов не относятся к запрещенным видам агитации, если речь не идет о рассылках в «день тишины» накануне голосования, говорит эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин. Такой вид агитации использовали все партии, в том числе «Единая Россия». Скорее всего, здесь речь идет о естественных опасениях компаний, что проведение таких рассылок может испортить их отношения с чиновниками, предполагает он. Кроме того, информацию о проведении текущих выборов городская администрация вообще на этот раз дает по минимуму, добавляет Бузин. Скорее всего, задача состоит в том, чтобы снизить явку, поскольку конкуренции на этих выборах больше, чем было в предыдущих избирательных кампаниях муниципальных депутатов, рассуждает он.

Во время кампании по выборам муниципальных депутатов в Москве практически отсутствует информирование граждан о предстоящем голосовании, говорят оппозиционные кандидаты и эксперты. 6 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова отчитала за это председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Горбунов согласился, но в ответ обвинил кандидатов в заклеивании своими листовками плакатов избиркомов о времени и месте голосования. Представитель Мосгоризбиркома Дмитрий Реут не отвечал на звонки.