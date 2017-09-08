Избирком пригласил москвичей на выборы по sms

Московский избирком в пятницу разослал москвичам sms с приглашением на муниципальные выборы, рассказал агентству «Москва» председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов.

«Эта работа ведется. Уже SMS начали рассылаться. А информация такая: состоятся выборы, приглашаем на выборы, и ссылка на наш сайт, что место голосования вы можете уточнить на сайте Московской городской избирательной комиссии», - отметил Горбунов. По его словам, сообщения получат минимум 2 млн жителей города.

«Приглашаем Вас на муниципальные выборы 10 сентября. Адрес избирательного участка на сайте mosgorizbirkom.ru, раздел «Поиск места голосования». Сообщение такого содержания от абонента mosizbirkom сегодня получили московские избиратели.

Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в Москве пройдут 10 сентября 2017 г.