Кому нужны невидимые выборы

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Игра на снижение явки на региональных и муниципальных выборах 10 сентября наглядно демонстрирует быстрый дрейф российской избирательной системы в сторону карго-культа, выхолащивания содержания выборов в пользу формы. Ни явка, ни конкурентность больше не имеют значения для легитимности результатов. Достаточно, чтобы выборы не дали повода для возмущений нарушениями процедуры, – и к тому, похоже, дело и идет.

Экспертное обоснование новой политики администрации дал близкий к Кремлю фонд ЭИСИ: высокая явка – это плохо, это результат принуждения, голосование – это право граждан, а обязанность государства – только дать гражданам возможность это право реализовать, т. е. провести выборы в соответствии с законом. Явка должна быть «нормальной», естественной – сколько пришло, столько и хорошо.

Практически полное отсутствие информирования о предстоящих муниципальных выборах в Москве, нанодозы информации в официальной городской прессе и почти полное отсутствие наглядной агитации, описанные в докладе движения «Голос» (подробнее см. статью на стр. 02), работают на снижение и так традиционно невысокой явки избирателей на местные выборы. Формально закон не нарушен: законодательство обязывает избирательные комиссии сообщать о выборах, но не уточняет, как и в каком объеме, говорит эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин: достаточно сообщения на сайте городского избиркома, например. Отсев оппозиционных кандидатов при регистрации был минимальным, чтобы снизить риски появления недовольных.

Теперь мэрия и управы стремятся «засушить» явку так, чтобы к урнам пришли только зависимые от чиновников пенсионеры и бюджетники: в итоге получаются выборы чистые, но с предсказуемым результатом. Само же волеизъявление превращается в чисто имитационное, как голосование на городских порталах.

Это, впрочем, применимо только к региональным и муниципальным выборам: избирать президента большинства абсолютным меньшинством избирателей неуместно. Высокая (на уровне не ниже прежних выборов, для Владимира Путина – не меньше 64%) явка на предстоящих в марте 2018 г. выборах президента по-прежнему важна, поскольку выборы президента Путина носят референдумный характер, отмечает политолог Михаил Виноградов. Чтобы «не заездить» административно управляемый электорат раньше времени, на региональных выборах важно соблюсти баланс: получить достаточный уровень поддержки одобренного Москвой кандидата, но без пережима, чтобы осенняя выборная мобилизация не помешала весенней, на выборах президента. Нет пережима – нет необходимости и во всяческих ухищрениях, нет поводов сомневаться в чистоте процедуры, в которой администрация видит сегодня главное подтверждение легитимности, считает Бузин.

Но если смысл выборов сводится только лишь к соблюдению процедуры, то зачем в этой конструкции избиратель? Ведь еще большей чистоты процедуры – а значит, и легитимности – можно добиться назначением на все такие псевдовыборные должности. Комар носа не подточит – и куда дешевле выйдет.