Кремлевские эксперты считают законность выборов важнее явки

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Прямой связи между степенью конкурентности выборов и явкой нет, считает политолог Александр Пожалов Максим Стулов / Ведомости

Главное законность выборов, а не явка избирателей, говорится в докладе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В преддверии единого дня голосования 10 сентября, когда в России выберут глав в 16 регионоы, эксперты проанализировали явку за последние пять лет с момента возвращения прямых выборов губернаторов. Среди 15 субъектов, где пройдут выборы (без учета Севастополя), можно выделить регионы с прогнозируемо высокой явкой (Мордовия, Саратовская и Белгородская область), средней (Бурятия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край и Рязанская область) и традиционно низкой (Карелия, Ярославская, Томская, Калининградская, Новгородская, Кировская и Свердловская области).

Можно говорить, что в каждом регионе есть примерный показатель по явке, считает руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов: «В Свердловской области явки в 80% не будет. Там норма голосования — от 30% до 40%». Явка ниже 50% обычно бывает на территориях с высокой степенью урбанизации, образованного электората, говорит Кузнецов: «Конкуренция же на участие избирателей никак не влияет, бывает, наоборот ее понижает». По его мнению, есть некоторое «архаическое представление», что раз выборы, то все должны идти голосовать: «Но высокая явка присуща Северной Корее и Туркмении, а в странах современной демократии она от 50% и ниже».

После возвращения прямых выборов губернаторов прошли 72 избирательные кампании глав регионов. В 34 случаях выборы губернаторов были с явкой менее 40 %, в 50 – с явкой менее 50 %. В 10 наиболее конкурентных кампаниях, где был второй тур, как в Иркутской области, или где был небольшой отрыв у врио, шесть избирательных кампаний проходили с явкой менее 40%. Наиболее конкурентные выборы — губернатора Иркутской области и выборы мэра Москвы - прошли с явкой в 37% и 32% соответственно.

«Абсолютная законность — ключевое рациональное условие легитимности», говорится в докладе ЭИСИ. Гражданам должна быть обеспечена возможность участия в выборах, а само участие и голосование — право их свободного выбора, отмечают эксперты. Явка в разных регионах определяется не только ходом кампании, но и особенности региональной политики, национальной и социальной спецификой электоральной историей, написано в докладе: «Уровень участия будет в рамках региональной нормы».

В России избиратели не совершают никаких дополнительных действий для регистрации на выборах, пишут эксперты, в отличие от, например, Великобритании или США. «В результате, если в России не вносится в список 2-4 млн граждан, признанных недееспособными, то, например, в, казалось бы, эталонных с точки зрения демократии Соединенных Штатах порядка 40-55 млн человек, имеющих активное избирательное право, сознательно отказываются от него, не регистрируясь в качестве избирателей и не участвуя в выборах», - говорится в докладе.

«Не следует противопоставлять законность и явку. Явка — это реализация права граждан, и главное, чтобы в его реализации никто не мешал и не навязывал своего мнения», - говорит Кузнецов. По его словам, никакого повышенного внимания к явке нет: «Оппозиция считает, что если бы явка была 100%, то за них больше бы проголосовали, победившая же партия считает, что все прошло прекрасно. Рассуждения про явку — это всегда удел неудачников выборов. Им почему-то кажется, что если бы явка была другая, то и результаты были другими. Просто задача государства - обеспечение законности выборов и институциональной среды, в которой они происходят. А мобилизация электората — задача участников выборов».

Важна ли явка

Из явки не надо делать фетиш, но надо ответить на вопрос, для чего России нужны выборы, говорит политолог Константин Калачев: «Если выборы инструмент перемен, то нужны свободные конкурентрные выборы с полным спектром кандидатов, - и тогда явка не важна, необходимость перемен может определить заинтересованное меньшинство. Если же это инструмент легитимации принятых решений, то было бы неплохо, чтобы более 50% избирателей пришли поддержать врио, которого назначил президент». Сейчас получается одно с другим не сходится — «у нас выборы институт легитимации принятых решений, но при этом явка оказывается не важна», говорит Калачев.

Прямой связи между степенью конкурентности выборов и явкой нет, считает политолог Александр Пожалов, «громкая кампания» также не является гарантией высокой явки, как было, например, на выборах мэра Москвы. По его мнению, главным критерием оценки выборов должна быть не явка, а легитимность, то есть «согласие всех участников и общества с их результатами, отсутствие протестов и юридических претензий к выборам». Явка на губернаторских выборах в 2017 году изначально ожидалась невыской, поскольку партийно-политическая система ожидает президентскую кампанию, борьбу за губернаторские кресла «оппозиция, как правило, всерьёз не ведёт», говорит Пожалов. Внутриполитическому блоку администрации президента невыгодно возрождение дискуссии о «хорошей» и «плохой» явке на фоне очевидной предсказуемости исхода выборов в регионах, считает он: «Претензии к явке — единственное, что год назад критики предыдущего куратора внутренней политики пытались противопоставить конкурентным выборам в Госдуму. К тому же ещё в начале года власть сама создавала ожидания, что на выборах в 2018 году будет стремиться к формуле 70 на 70 на президентских выборах». Он не исключает, что доклад призван подготовить к изменению целевых показателей президентской кампании или обосновать будущие инициативы по переносу единого дня голосования или расширению способов досрочного и дистанционного голосования.

Явка сильно зависит от региона и «имея достаточный опыт, можно понять, где явка будет выше, а где ниже», согласен с выводами ЭИСИ политолог Аркадий Любарев. Прогнозируя низкую явку, им нужно оправдание, что это не так плохо, говорит Любарев: «Действительно, явка не самый главный показатель. И лучше честная низкая явка, чем накрутка административными методами и фальсификациями. Однако явка является показателем интереса к выборам, уважения к органу власти. У нас считается, что президент — главная власть, и явка на президентских выборах выше, хотя там давно нет никакой интриги». Наиболее конкурентные выборы проходят в регионах более демократических, и там действительно явка ниже: «Однако та же Иркутская область стала ярким феноменом, когда в первом туре в городе была явка 25%, поскольку люди не думали, что действующий губернатор может проиграть, а во втором туре она стала уже 41%. Люди поверили, что их голос что-то значит».