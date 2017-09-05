Демократия
Статья опубликована в № 4400 от 05.09.2017 под заголовком: Выборы без лишних слов

Эксперты Кудрина констатировали вялую агитацию на региональных выборах

О них мало кто знает, и явка может оказаться рекордно низкой

Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина проанализировал характер агитации перед региональными выборами 10 сентября. С 2013 г., когда единый день голосования перенесли с октября на начало сентября, агитация становится все более вялой, но в этом году – особенно, пишут эксперты КГИ. Партия власти больше не выставляется первым номером на жеребьевках в бюллетене в подавляющем большинстве случаев, хотя эта аномалия по-прежнему присутствует на муниципальных выборах. Некоторые кандидаты в губернаторы участвуют в теледебатах, но это происходит не везде и не компенсирует эффект «очень тихой кампании», несущей риски низкой явки, которую придется компенсировать всевозможными развлечениями для избирателей.

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