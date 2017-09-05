Статья опубликована в № 4400 от 05.09.2017 под заголовком: Выборы без лишних слов
Эксперты Кудрина констатировали вялую агитацию на региональных выборах
О них мало кто знает, и явка может оказаться рекордно низкой
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Агитация вряд ли привлечет много избирателей на региональные выборы
Виталий Невар / ТАСС
Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина проанализировал характер агитации перед региональными выборами 10 сентября. С 2013 г., когда единый день голосования перенесли с октября на начало сентября, агитация становится все более вялой, но в этом году – особенно, пишут эксперты КГИ. Партия власти больше не выставляется первым номером на жеребьевках в бюллетене в подавляющем большинстве случаев, хотя эта аномалия по-прежнему присутствует на муниципальных выборах. Некоторые кандидаты в губернаторы участвуют в теледебатах, но это происходит не везде и не компенсирует эффект «очень тихой кампании», несущей риски низкой явки, которую придется компенсировать всевозможными развлечениями для избирателей.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}