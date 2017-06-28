Кремль откажется от конкуренции на губернаторских выборах

Ради выборов президента Кремль готов «засушить» выборы губернаторов Carsten Koall / Getty Images

Новое руководство внутриполитического блока администрации президента решило не придерживаться принципа конкурентности на выборах губернаторов 16 регионов этой осенью, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к Кремлю, и подтвердил другой близкий к администрации собеседник. Сильные оппоненты действующих лидеров уже испытывают трудности при сборе подписей муниципальных депутатов и, вероятнее всего, не будут допущены к выборам, говорят собеседники: так, рискуют не преодолеть муниципальный фильтр сенатор от Бурятии Вячеслав Мархаев (КПРФ), выдвинутый в свердловские губернаторы от «Яблока» мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и лидер карельской «Справедливой России» Ирина Петеляева. Судя по тому, как уже разворачиваются события, ни одной конкурентной кампании этой осенью не будет, говорит еще один человек, близкий к администрации.

«Конкурентность, открытость и легитимность» как важнейшие принципы выборов в 2013 г. декларировал первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин. Сменивший его осенью 2016 г. Сергей Кириенко на эту тему публично не высказывался, но замначальника управления внутренней политики Кремля Александр Харичев на встрече с политологами в мае 2017 г. говорил, что для власти важны «законность и легитимность» выборов, сообщал РБК. Принцип конкурентности действительно не был переподтвержден в качестве одного из приоритетов новой администрации, отмечает политолог Михаил Виноградов.

Мархаев собрал подписи в 17 из 18 районов, но затем возникла проблема: 12–14 июня депутатов собрали в местных администрациях и попросили подписаться за других кандидатов, рассказывает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его словам, коммунисты надеются собрать нужное число подписей, но «через десятые руки» им передали, что кампанию решено вести без участия Мархаева. Сейчас никто не понимает, сохранилось ли в принципе число подписей, которые можно было бы собрать; более того, полностью выбраны подписи по сельским поселениям, говорит Ройзман: «При этом все понимают, что без меня кампания будет просто ролевыми играми». В Карелии муниципалов тоже призывали отдать подписи за врио губернатора, но эсеры этого не сделали, говорит курирующий в партии выборы Александр Бурков. По его словам, эсеры рассчитывают на всех своих депутатов (их 77), а недостающие подписи надеются добрать у независимых депутатов.

Редкие примеры В 2013 г. Алексей Навальный занял второе место на выборах мэра Москвы (преодолеть фильтр ему помогли единороссы), а Евгений Ройзман был избран мэром Екатеринбурга. В 2014–2015 гг. громкие победы над единороссами одерживали коммунисты: мэром Новосибирска стал Анатолий Локоть, а иркутским губернатором – Сергей Левченко.

Губернаторам разрешено не регистрировать сильных оппонентов: руководство администрации президента хочет исключить вероятность вторых туров, объясняет близкий к администрации собеседник. Еще два близких к Кремлю человека отмечают, что осенние кампании решено «сушить». Причина – небольшой разрыв между региональными и президентскими выборами: есть опасение, что люди не захотят голосовать два раза подряд, поясняет один из собеседников. Получить комментарии в администрации президента «Ведомостям» во вторник не удалось.

С учетом уже происходящего в ряде регионов возникает ощущение, что задача не допустить эксцессов на выборах губернаторов приоритетнее, чем обеспечение яркой конкурентной кампании, говорит Виноградов. Оборотной стороной будет снижение политического веса губернаторов, ведь техническая победа политически мало что дает. К тому же не будет проведен тест-драйв состояния политсистемы накануне федеральной кампании, добавляет эксперт. Центр ни при чем: решение о присутствии кандидата на выборах и о помощи ему с муниципальным фильтром принимают исключительно губернаторы, подчеркивает близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин. Если кто-то считает нужным помогать конкурентам – это их право, от них никто не требует создавать себе проблемы, их задача – победить, поясняет он. Отказ от конкурентности осенью грозит серьезной проблемой на выборах президента, предупреждает политолог Константин Калачев, явка в сентябре будет низкой, а результат победителей, как следствие, завышенным. На президентских же выборах эти губернаторы должны будут обеспечить еще более высокие цифры основному кандидату, а это может спровоцировать возвращение к выборам без правил с последующими протестами, полагает эксперт.