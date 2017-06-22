Кремль взялся за избирательное законодательство

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко провел в четверг вечером первое заседание рабочей группы по изменению избирательного законодательства Сергей Бобылев/ТАСС

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко провел в четверг вечером первое заседание рабочей группы по изменению избирательного законодательства. В заседании приняли участие председатель Центризбиркома Элла Памфилова, лидеры думских фракций Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), а также депутаты Александр Бурков («Справедливая Россия»), Алексей Журавлев («Родина») и Рифат Шайхутдинов («Гражданская платформа»). Кроме них, в совещании участвовали председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова, председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов, эксперты по избирательному законодательству Игорь Борисов, Аркадий Любарев и другие. Встреча продлилась более двух часов.

Как рассказал один из участников совещания, в своем приветственном слове Кириенко сказал, что предложения по изменению избирательного законодательства звучат постоянно, но к ближайшим региональным выборам в сентябре никаких изменений в законы внесено уже не будет. В избирательном законодательстве должна быть стабильность, будет проведена глубокая работа с анализом всех предложений, «годик у нас есть», передает слова Кириенко один из участников встречи. По словам собеседника, Памфилова сообщила, что новый ЦИК увидел много проблем в этой сфере, и напомнила, что уже были приняты поправки, которые сняли некоторые барьеры на выборах. Она также отметила, что провела встречи с представителями разных партий и собрала их предложения и среди наиболее часто упоминаемых — отмена муниципального фильтра на губернаторских выборах и перенос единого дня голосования.

Зюганов говорил о том, что не нужно дробить электорат с помощью партий-спойлеров, вспомнив в этом контексте политтехнолога Андрея Богданова, сказал собеседник. Еще один участник встречи рассказал, что Жириновский предложил вообще отменить губернаторские выборы, что позволило бы избавиться от муниципального фильтра, а также стимулировать активность людей на других выборах - в частности, давая им день отпуска, если они приняли участие в голосовании. По словам другого участника встречи, с идеей принять единый избирательный кодекс выступил эксперт Комитета гражданских инициатив Аркадий Любарев.

Рабочая группа собиралась по инициативе Памфиловой, рассказал Александр Бурков: «Выслушали предложения партий, основные тезисы – не надо резких телодвижений, так как избирательное законодательство сегодня более серьезное, чем налоговое, поэтому не надо его постоянно менять». Уже готов закон об ужесточении наказания за фальсификацию результатов, все договорились, что его надо успеть принять в эту сессию, чтобы оно действовало уже на осенних выборах, рассказал депутат. Единое мнение было и по поводу переноса единого дня голосования, который сейчас приходится на сентябрь, отметил Бурков. Шайхутдинов добавил, что среди оптимальных для этого дат были названы октябрь или март-апрель.

Еще один принципиальный вопрос для оппозиции – отмена муниципального фильтра на губернаторских выборах, говорит Бурков. Кроме того, эсеры предлагали установить критерии отбора на региональных выборах – чтобы в них участвовали только партии, которые на муниципальных выборах провели 5-10% своих депутатов. Слабунова напомнила, что «Яблоко» вносило законопроект об отмене муниципального фильтра в парламент Карелии, но он не был принят. «Яблочники» также предлагали отменить муниципальный фильтр для кандидатов от партий, которые представлены в региональных заксобраниях. Вспомнила Слабунова и о мэре Екатеринбурга Евгении Ройзмане, которому муниципальный фильтр может закрыть доступ к регистрации в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области. О Ройзмане на встрече также говорили Жириновский и Бурков - последний признался, что эсерам тоже будет сложно пройти муниципальный фильтр в Свердловской области.

«Удивительно, что парламентские партии говорят о необходимости изменений, когда у них есть все полномочия для того, чтобы эти изменения в законы вносить. Вот такой парадокс нашей политической системы. Вместо этого они рассказывают об этом администрации президента и председателю ЦИК», - недоумевает Слабунова. Она заявила на заседании, что осторожные изменения избирательного законодательства оправданы, только если это работает на стабильность политической системы, «у нас же кризис политической системы, что показала [низкая] явка на думских выборах». «Поэтому изменения должны быть динамическими, чтобы стимулировать политические процессы. Нужно, чтобы люди поверили, что выборы являются реальным институтом, благодаря которому что-то меняется — ведь чем меньше людей приходит на выборы, тем больше будет выходить на протестные акции», - говорит Слабунова.

«Гражданская платформа» предложила убрать сбор подписей на всех уровнях выборов для партий, которые представлены в парламенте. Шайхутдинов, как и Зюганов, акцентировал внимание на ситуации с партиями-спойлерами, предложив ввести для таких партий ограничения, если они более трех лет не участвуют в выборах.

Большинство присутствующих поддержало тезис о необходимости сохранять стабильность избирательного законодательства, рассказал «Ведомостям» член СПЧ Игорь Борисов - изменения в него если и должны вноситься, то исключительно на основе общественного консенсуса. Он отмечает, что спектр сделанных участниками рабочей группы предложений весьма широк и часто они носят диаметрально противоположный характер. Первоначальный этап работы, видимо, будет посвящен обобщению этих предложений и их сведению в общие блоки — такие, например, как условия допуска на выборы (фильтры, количество подписей и проч.), правила агитации, развитие электронного голосования и автоматизированных средств обеспечения выборов. В любом случае в ближайшее время результатов от рабочей группы ждать не стоит, считает Борисов: нет никаких оснований суетиться, главное в этой ситуации — не навредить избирательному процессу и не спровоцировать волну общественного возмущения. Сам он выступил с инициативой предоставить официальный статус наблюдателей Общественной палате, СПЧ и уполномоченному по правам человека — сейчас все они так или иначе задействованы в мониторинге процесса голосования, но не совсем легально, отмечает Борисов.

«Будет дальнейшее обсуждение, никаких решений нет, но была дискуссия, в которой Кириенко больше слушал и апеллировал к Памфиловой», - говорит Бурков. Договорились, что следующее заседание пройдет, когда Памфилова обработает все предложения, говорит Шайхутдинов: «Главная задача - услышать всех и сделать задачу по изменению избирательного законодательства системной и долгосрочной и учесть все мнения, чтобы потом не менять законодательство от выборов к выборам».