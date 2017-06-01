Минюст предлагает внести поправки в законодательство о выборах

За ошибки в документах, поданных для регистрации кандидатов на выборах в Госдуму, кандидатов будут исключать из списка партии еще до того, как он должен быть заверен — такие поправки Минюст предлагает внести в законодательство о выборах: законопроект опубликован на портале раскрытия информации.

В случае же выдвижения политической партией в одномандатном избирательном округе двух и более кандидатов ЦИК должен будет исключить из списка их всех - но, опять же, до заверения самого списка.

Такие поправки подготовлены во исполнение решения Конституционного суда, который в апреле признал противоречащими Основному закону страны положения ст. 42 закона о выборах депутатов Госдумы, позволившие Центризбиркому снять с выборов в сентябре прошлого года весь список Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС).

В партийном списке оказалось 169 кандидатов, выдвинутых в 166 округах, в то время как закон разрешает выдвигать в округе не более одного кандидата. Выдвинутые по списку адвокат Игорь Трунов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич доказывали, что такое применение закона нарушило конституционное право граждан избирать и быть избранными. По их мнению, ЦИК должен был исключить кандидатов в тех округах, где были выявлены нарушения, а не отказывать партии в заверении всего списка. Конституционный суд с ними согласился.

Трунов назвал свою победу «виртуальной», ведь она не позволила исправить допущенное нарушение: решение Конституционного суда не дает оснований для отмены результатов выборов. «Да, на следующих выборах такое нарушение уже не повторится. Но у нас – что, как у Маклауда, две или три жизни?» – возмущался Трунов. По его словам, аналогичная жалоба от его имени была подана еще и в ЕСПЧ.