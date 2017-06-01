Путин утвердил поправки в закон о президентских выборах

Президент России Владимир Путин подписал поправки, вносящие изменения в закон о президентских выборах. Так, изменяется процедура назначения даты выборов президента. Если второе воскресенье выпадает на совмещенный, послепраздничный или рабочий день в связи с переносом праздников, голосование переносится не на предыдущее, а на следующее воскресенье месяца. В 2018 году это будет 18 марта (день присоединения Крыма к России).

Кроме того, пакет поправок позволяет избирателю, который не сможет проголосовать по месту прописки, подать в избирком заявление о голосовании по месту своего нахождения.

Подать заявление избиратель сможет не ранее чем за 45 дней до дня выборов и не позднее чем за день до дня голосования. Такое заявление можно подать лично или на портале госзакупок или МФЦ.

Законопроект также позволяет избирателям фотографировать и снимать видео в помещении для голосования, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря участковой избирательной комиссии.

Также в помещениях для голосования разрешат использовать средства видеонаблюдения и трансляции изображения. Исключение – помещения для голосования, находящиеся на избирательных участках, образованных в больницах и других медорганизациях, которые имеют стационарные отделения, в местах содержания под стражей подозреваемых, воинских частях, на судах в плавании, на полярных станциях, а также на избирательных участках, образованных за пределами России.

Соответствующий Федеральный закон был принят Госдумой 24 мая и одобрен Советом Федерации 31 мая.