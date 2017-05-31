Совфед одобрил законопроект об отмене открепительных на выборах

Совет Федерации одобрил пакет законопроектов, предусматривающих, в частности, отмену открепительных удостоверений и уточнение процедуры назначения выборов президента России в 2018 г.

Госдума 24 мая приняла в третьем, окончательном, чтении пакет законопроектов об отмене открепительных удостоверений на выборах.

Законопроекты позволяют избирателям, отсутствующим в день выборов по месту регистрации, голосовать по заявлению о включении в список избирателей по месту голосования. Наблюдатели получат право знакомиться со сведениями об избирателях, подавших такие заявления.

Сроки подачи заявления - от 45 дней до 14 часов за день до голосования. Заявление может быть подано избирателем только лично по предъявлении паспорта, а также через портал госуслуг либо через МФЦ. На заявления будут наклеивать особые марки во избежание подделок. В день голосования избиратель может быть включен в список избирателей только по решению участковой избирательной комиссии и только после установления факта того, что он не проголосовал на другом избирательном участке.

После того как законопроекты принял Совет Федерации, их должен одобрить президент, и тогда новый порядок голосования пройдет испытание более чем в 20 регионах, где осенью будут выбирать губернаторов и депутатов.