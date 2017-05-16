Новые правила президентских выборов протестируют на регионах

В Центризбиркоме рассчитывают, что новый порядок голосования, который позволит отказаться от открепительных удостоверений, пройдет тестирование уже на осенних региональных выборах. Соответствующие поправки, как ожидается, будут внесены во втором чтении в законопроект сенаторов Андрея Клишаса и Анатолия Широкова, сообщила в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова на расширенном заседании рабочей группы по реализации законопроекта. Предлагаемая процедура позволит отказаться и от досрочного голосования, к которому у организаторов выборов накопилось большое количество претензий, добавила она.

Согласно поправкам граждане смогут сами выбирать наиболее удобный участок: для этого нужно будет подать заявление в территориальный избирком, МФЦ или через сайт госуслуг не позднее чем за четыре дня до голосования. Избирателя исключат из списка на своем участке и включат в список по новому адресу. Те, кто определится с местом пребывания позже, должны будут открепиться от своего участка, оформив заявление на бланке строгой отчетности, в который будет вклеена номерная марка, и проголосовать на специализированных участках, при этом отрывная часть марки останется в документах избиркома. Информация об открепившихся и прикрепившихся избирателях будет доступна всем наблюдателям, присутствующим в день голосования на участках, обещает Памфилова. ЦИК также планирует публиковать эти данные, но из-за ограничений, которые накладывает закон о персональных данных, они будут зашифрованы.

Новое наказание Незаконная выдача избирательного бюллетеня будет караться наказанием: от штрафа в 200 000–500 000 руб. до пяти лет лишения свободы, следует из поправок в УК, подготовленных Клишасом и Крашенинниковым («Ведомости» с ними ознакомились). В ближайшее время аналогичные поправки будут внесены и в КоАП.

Если поправки будут приняты уже в мае, то новый порядок голосования пройдет испытание более чем в 20 регионах, где осенью будут выбирать губернаторов и депутатов. «Мы не скрываем, что для нас это серьезное тестирование перед выборами президента», – признался зампред ЦИК Николай Булаев: предварительные испытания позволят выявить как позитивные моменты, так и недостатки. Как показало прошедшее в ЦИК обсуждение, слабых мест может оказаться больше, чем ожидалось. «У меня тут три листа озабоченностей», – предупредил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Лидер «Яблока» Эльвира Слабунова говорила о рисках, связанных с человеческим фактором. Активист «Наблюдателей Санкт-Петербурга» Дмитрий Наумов был встревожен тем, что данные о миграции избирателей не будут отражены в протоколе в отличие от информации о получивших открепительные и проголосовавших по ним. Заверения ЦИК, что все будет «прозрачно», его не устроили, ведь суды ранее не раз отказывались признавать в качестве доказательств даже выданные на участках копии протоколов. Добавить в протокол строки о включенных в списки избирателей и выбывших из них предлагал и эксперт ЦИК Андрей Бузин. Это может привести к резкому росту списочного состава избирателей, возражал Булаев, – например, если они массово запишутся в новые списки, а на участки не придут или проголосуют дома. Мнение о фальсификациях с использованием открепительных сильно преувеличено, сейчас ЦИК борется не столько со злоупотреблениями, сколько за упрощение жизни избирателям, объяснял Булаев.

Комитет Госдумы по госстроительству решил вынести законопроект на второе чтение 19 мая, а на третье – 24 мая, сообщил в понедельник его председатель Павел Крашенинников: «Осенью поправки будут обкатывать на региональных выборах, на муниципальных они применяться не будут, хотя дискуссия была». Пункт о спецмарках будет прописан в поправках, а технические вещи по их использованию – в подзаконном акте, пояснил он. «Памфилова при согласовании поправок была на коне, она провела выборы [в Думу] более или менее прилично, поэтому у нее был карт-бланш: ЦИК предлагал свои механизмы, а мы их отшлифовывали», – добавляет думский собеседник.