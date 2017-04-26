Центризбирком придумал, чем заменить открепительные удостоверения

Центризбирком обсудит сегодня, 26 апреля, проект регламента о голосовании граждан по месту пребывания (а не регистрации), сообщает сайт ЦИК. Депутаты хотят увидеть документ, прежде чем принимать во втором чтении поправки в закон о выборах президента, предусматривающие среди прочего отмену открепительных удостоверений, говорил зампред фракции «Единой России» в Госдуме Виктор Пинский. Законопроекты, внесенные членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым, приняты в первом чтении 12 апреля, но вызвали много нареканий: остается, например, непонятным механизм, который обеспечит голосование по месту пребывания. Фактически этот вопрос отдается на усмотрение Центризбиркома, возмущались депутаты.

Несколько человек, знакомых с текстом документа, рассказали, что в новом регламенте два способа регистрации избирателя на участке по месту пребывания.

За 5–45 дней до дня голосования избиратель может обратиться в территориальную комиссию либо в центр обработки данных (а за 5–10 дней – на свой участок) с заявлением, где он будет в день выборов. В ответ ему сообщат, куда он сможет пойти голосовать, включат его там в список избирателей и исключат из списка по месту жительства. Сейчас ЦИК и Минкомсвязи обсуждают, как обеспечить подачу заявлений через портал госуслуг, говорит собеседник «Ведомостей» в Центризбиркоме.

Открепились На выборах в Госдуму в Москве по открепительным проголосовало 84 635 избирателей (3,2% от общего числа). 20 000 избирателей также получили бюллетени для голосования за одномандатников – т. е. не выезжали за пределы своего округа.

По предварительным оценкам ЦИК, новая процедура вернет на участки 5–20 млн избирателей: многие не живут там, где прописаны, и просто не могут съездить домой за открепительным.

Менее чем за пять дней до голосования открепиться можно будет только у себя на участке. Но у участковых комиссий нет терминала «ГАС выборы», чтобы обеспечить оперативный обмен данными, и избирателю – и это второй способ – на заявление наклеят специальную марку с отрывным корешком. Оторвут его на участке, куда избиратель придет голосовать, и вклеят в список избирателей. Процедура, надеются авторы проекта, предотвратит многократное голосование одного и того же открепленного избирателя на разных участках.

Проект регламента проходит своего рода «нулевое чтение», знает человек в ЦИК: утверждение состоится после широкого обсуждения.

Предложение ЦИК не гарантирует отсутствия манипуляций, предупреждает руководитель экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК Андрей Бузин: в открепительных указывались хотя бы паспортные данные избирателей, следить за маркой, которую можно отклеивать и наклеивать, намного сложнее.

Обсуждались и другие варианты, продолжает он: например, на специальных универсальных участках при территориальных избиркомах. Самым правильным было бы вообще отказаться от идеи во что бы то ни стало охватить людей, которые за несколько дней до выборов не решили, где голосовать, считает Бузин, их не так много.

ЦИК ставит принципиальные для развития избирательной системы вопросы, радуется сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц: сам по себе отказ от открепительных – важное событие, проблема возникает лишь с избирателями, которые решили голосовать не по месту жительства в последний момент.

Это решение ЦИК – шаг вперед к открытости избирательной системы, уверен бывший член ЦИК Игорь Борисов: у наблюдателей есть право знакомиться со списками избирателей. Широкая сеть наблюдателей даже участникам кампании позволит проследить, исключен ли обладатель марки из списка по месту жительства.

Марки даже хуже открепительных, настаивает эксперт по избирательному праву Аркадий Любарев: там закон предусматривал какие-то механизмы контроля за оборотом таких документов. Где и как всплывут люди с марками и как их отследить – не очень понятно, возникнут те же самые проблемы, только гарантий соблюдения правил станет меньше. ЦИК слишком сосредоточился на отмене открепительных, сетует Любарев, а в избирательном законодательстве немало других пробелов. С такой инициативой планируют в ближайшее время выступить эксперты Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. В частности, нужно отменить ограничения на присутствие представителей СМИ на участках. Удаление наблюдателей с участков должно быть возможно только в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом для задержания подозреваемых. Сейчас это можно делать только по решению суда, но процедура не урегулирована и наблюдателей выгоняют с участков до суда.

Серьезную угрозу легитимности предстоящей президентской кампании, по мнению экспертов, представляют непродуманные условия регистрации кандидатов. Кандидат от непарламентской партии должен для регистрации представить подписи 100 000 избирателей, а самовыдвиженец – 300 000 избирателей, и нет никаких объективных причин для такого неравенства. Муниципальный фильтр существенно снижает конкуренцию на выборах глав регионов. Наконец, установленные в 2014 г. сокращенные сроки обжалования итогов голосования и результатов выборов создают ситуацию, когда невозможно исправить даже очевидные ошибки и несуразности в протоколах избиркомов, и это снижает доверие к результатам выборов. Срок обжалования надо увеличить с 10 до 60 дней со дня принятия решения об итогах голосования, настаивают эксперты.