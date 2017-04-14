ЦИК закупит КОИБы нового поколения на 414,4 млн рублей

Центризбирком России объявил конкурс на поставку комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) нового поколения на сумму 414,4 млн руб. Это сообщает ТАСС со ссылкой на сайт единой информационной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Заказчиком выступает Федеральный центр информатизации (ФЦИ) при ЦИК России. Заявки принимаются до 2 мая. 414,4 млн руб. - максимальная цена контракта на изготовление и поставку КОИБов.

В марте ЦИК поручил центру информатизации организовать закупку 2000 таких комплексов. Закупать их комиссия собиралась на сэкономленные на думской кампании более 500 млн руб.