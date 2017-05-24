Госдума отменила открепительные удостоверения

Отмена открепительных удостоверений была в списке рекомендаций экспертов по повышению явки на президентских выборов, по некоторым оценкам рост явки может достигать 10% Сергей Фадеичев/ТАСС

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении пакет законопроектов об отмене открепительных удостоверений на выборах.

Законопроекты позволяют избирателям, отсутствующим в день выборов по месту регистрации, голосовать по заявлению о включении в список избирателей по месту голосования. Наблюдатели получат право знакомиться со сведениями об избирателях, подавших такие заявления.

Удачное совпадение В 2018 г. выборы президента приходятся на неделю, на которую выпадает Международный женский день 8 марта. В соответствии с принятой поправкой выборы могут быть перенесены на следующее воскресенье, которое выпадает на 18 марта и совпадает с 18 марта, днем присоединения Крыма к России.

Сроки подачи заявления - от 45 дней до 14 часов за день до голосования. Заявление может быть подано избирателем только лично по предъявлении паспорта, а также через портал госуслуг либо через МФЦ. На заявления будут наклеивать особые марки во избежание подделок. В день голосования избиратель может быть включен в список избирателей только по решению участковой избирательной комиссии и только после установления факта того, что он не проголосовал на другом избирательном участке.

Если в мае законопроекты примет Совет Федерации и одобрит президент, новый порядок голосования пройдет испытание более чем в 20 регионах, где осенью будут выбирать губернаторов и депутатов. «Мы не скрываем, что для нас это серьезное тестирование перед выборами президента», – говорил ранее зампред ЦИК Николай Булаев.

Отмена открепительных удостоверений была в списке рекомендаций экспертов по повышению явки на президентских выборах, по некоторым оценкам, рост явки может достигать 10%. Недавно начальник управления внутренней политики президента Андрей Ярин заявил, что о показателях в 70% явки и 70% голосов за основного кандидата на предстоящих президентских выборах речи не идет, главное - обеспечить прозрачность выборов. Ранее собеседники «Ведомостей» в администрации президента говорили о необходимости реализации на президентских выборах формулы «70 на 70». Согласно мартовскому опросу ВЦИОМ, уже сейчас 69,9% россиян говорят, что примут участие в выборах.