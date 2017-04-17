Формула «70 на 70» на президентских выборах может не сработать

Чем опасна установка на 70%-ную явку избирателей на выборы президента, какую роль в кампании-2018 и после нее будет играть ближайшее окружение Владимира Путина, каковы риски президентских выборов в целом – такие темы обсуждались в конце прошлой недели на конгрессе Российской ассоциации политконсультантов.

Президентская кампания началась очень рано из-за борьбы разных групп за свои интересы, констатировал политолог Глеб Павловский: «Политика ведется за кулисами, а борьба связана с тем, что Путин не может, как прежде, выполнять роль медиатора, поскольку его внимание сосредоточено на внешних делах». По его мнению, главной темой кампании станет «борьба за Путина как за приз» благодаря его высокому рейтингу, а «референдумный сценарий» выборов всегда предполагает, что «кто-то хочет заполучить кандидата под свой полный контроль». При этом после выборов власть будет не у Путина, а у его ближнего круга, а автор сценария выборов станет «распорядителем президента», в том числе если ему удастся «подобрать пароль» к 70%-ному результату Путина при 70% явки, уверен Павловский. «Лично путинский сценарий» возможен, оговаривается он, но требует включения президента в процесс, а ближний круг может стать противником, поэтому «в усилении Путина не заинтересован никто».

Спрогнозировать результат, исходя из итогов выборов в Госдуму-2016, попытался политолог Дмитрий Орешкин, разделивший все регионы на «электоральные султанаты» и «конкурентный кластер». По его словам, никогда прежде между ними не было таких расхождений (см. врез). При этом 10–12 млн из 28,5 млн голосов за партию власти дали именно «султанаты». Поскольку президент обычно набирает в 1,5 раза больше «Единой России», он получит 30–35 млн голосов в конкурентном кластере и 10–12 млн в «султанатах», т. е. всего 40–47 млн голосов, подсчитал Орешкин: стало быть, задача набрать 55 млн голосов (больше половины от списочного состава избирателей) «нерешаема».

Два полюса По подсчетам Орешкина, за «Единую Россию» на выборах в Госдуму в Чечне проголосовал 91% от списочного состава избирателей, в Дагестане – 78%. В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске эта доля составила 13%.

Политолог Дмитрий Орлов считает, что главная стратегическая цель – формирование у населения представления о «будущем с Путиным, чтобы он не воспринимался как уходящий лидер». По его мнению, «явка в 70% не является ключевой технологической задачей, традиционного преодоления 60% для легитимности достаточно». Обеспечение явки станет одним из главных факторов легитимности выборов, не согласен политтехнолог Дмитрий Гусев: «Главная угроза явке – высокая путинская избираемость, близкая к 100%. На выборах мэра Москвы избираемость Сергея Собянина была больше 80%, а результат – чуть больше 50%». При этом «раскручивание» необходимости явки в 70% может привести к массовым нарушениям, считает он. Юрист Антон Рудаков полагает, что за счет принятых недавно в первом чтении поправок, отменяющих открепительные удостоверения, явка увеличится на 9–10%, поэтому «благодаря законодательным изменениям явка в 70% вполне выполнима». Эксперт по избирательному праву Андрей Бузин, напротив, уверен, что если эти поправки не уточнить, то претензий к выборам будет больше, чем без них. Да и в целом законодательными изменениями повысить легитимность выборов, в том числе поднять явку, вряд ли получится, резюмировал Бузин.

По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, президентская кампания – 2018 проходит на фоне апатии, при этом «растет чувство несправедливости социальных порядков, а государство перестает соответствовать патерналистским ожиданиям». В итоге популизм, главный тезис которого – «коррупция ведет к разложению», становится ответом на плохую работу политических и социальных институтов, говорит социолог: «Но это такая же примитивная конструкция, как государственный патернализм. Недовольство, не имея средств выражения, еще недавно было на низком уровне, но в последний месяц произошел рост как поддержки протеста, так и готовности в нем участвовать». Через какое-то время можно ожидать, что и рейтинг президента может пойти на спад, а претензии к нему будут нарастать, поскольку исчезают фигуры, которые могут принимать на себя ответственность, добавляет Гудков.