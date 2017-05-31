Путин не подтвердил выдвижения своей кандидатуры на выборах в 2018 году

Президент России Владимир Путин счел преждевременным вопрос о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2018 г. «Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить», - заявил он в интервью Le Figaro, цитаты из которого приводит РИА Новости.

Путин подчеркнул, что «у нас все последние избирательные кампании проходят в строгом соответствии с российской конституцией, в строгом соответствии. И я сделаю всё для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 г. таким же образом – повторяю еще раз, в строгом соответствии с законом и конституцией».

Президент подчеркнул, что «все люди, которые имеют на это (выдвижение своих кандидатур) право, все люди, которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом процедуры, безусловно, могут и будут принимать участие, если они этого хотят, в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания не ведется. «Нет предвыборной кампании, ведется обычная работа. Вы видите график президента, и, соответственно, нет таких раздумий, нет таких планов», — сказал он.

При этом политологи, привлекающиеся Кремлем к обсуждению предвыборной тематики, отмечают, что сценарий участия Путина предусматривается по умолчанию. Не исключена вероятность самостоятельного выдвижения Путина, ранее его кандидатуру выдвигала «Единая Россия». «Логика в этом есть. Зачем идти от структуры, чей рейтинг ниже, чем твой? Она будет его только занижать», - пояснял «Ведомостям» в конце мая источник, близкий к администрации президента. Окончательно этот вопрос может быть решен после осенней избирательной кампании в регионах.

О своих планах участвовать в президентских выборах-2018 уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и оппозиционер Алексей Навальный. Партия «Яблоко» решила выдвинуть своим кандидатом Григория Явлинского.