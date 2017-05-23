Песков прокомментировал возможное участие Путина в президентских выборах в 2018 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что на данный момент у главы государства Владимира Путина нет никаких планов относительно участия в президентских выборах в 2018 г., передает «РИА Новости».

«Нет предвыборной кампании, ведется обычная работа. Вы видите график президента, и, соответственно, нет таких раздумий, нет таких планов», — сказал Песков. Такой ответ он дал на вопрос журналистов о том, рассматривают ли в Кремле ситуацию, при которой Путин будет участвовать в президентских выборах в качестве самовыдвиженца, а не от партии «Единая Россия».