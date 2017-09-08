Избирателей завлекают на выборы смартфонами, автомобилями и рэперами

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Явка все-таки нужна Евгений Разумный / Ведомости

По данным Центризбиркома, 10 сентября в России пройдет более 6000 выборов, в том числе будут избраны 16 губернаторов, шесть региональных парламентов и 11 городских собраний региональных столиц (см. карту). Близкий к Кремлю Экспертный институт социальных исследований в недавнем докладе подчеркивал, что законность выборов важнее явки. Однако, как выяснили «Ведомости», во многих регионах все же проходят акции, направленные на мобилизацию избирателей.

Новые технологии

Чаще всего объектом таких акций является молодежь. Так, в сообществах Пермского края в соцсети «В контакте» появилась информация об акции «Выбирай кино»: пришедшим на участки избирателям 18–35 лет обещаны флаеры, которые можно обменять на билеты в кино. В Вологодской области при поддержке заксобрания запущен проект «Голосуем всей семьей», сообщает сайт парламента: нужно сфотографироваться на избирательном участке с бюллетенем и членами семьи и разместить фото в соцсетях с определенным хэштегом – победители получат дипломы и подарки. В Омской области для молодых избирателей проведут специальный форум, на площади у «Арены Омск» после выборов выступит популярный рэпер L’One. «Для 2500 юных омичей участие в выборах депутатов омского горсовета станет первым», – говорится в сообщении правительства области.

На сайте новосибирского облизбиркома размещено сообщение о конкурсе селфи и видеороликов «#выборыНСО2017»: они должны содержать позитивный сюжет, вызывать положительное отношение избирателей к выборам и побуждать их к активному в них участию. Авторы лучших материалов получат iPhone 7, Apple Watch, гироскутер и сертификаты реалити-квестов Fantasmia. Конкурс селфи с участка «Я решаю 2017» запустили и в Калининградской области: каждому 18-летнему избирателю, выложившему такое селфи, подарят наушники, а 100 победителей получат портативные колонки. «Это не агитация, у нас 441 избиратель будет впервые голосовать, это памятные подарки каждому, знак внимания, знак уважения», – пояснила «Ведомостям» представитель облизбиркома. Свою акцию проводит и местная компания «Пивной двор», пообещавшая литр пива за размещенное в соцсетях селфи с избирательным бюллетенем. В Рязанской области облизбирком запустил квест «Встретимся на выборах»: к участию приглашаются избиратели от 18 до 35 лет, среди них будут разыграны призы, в том числе планшеты, смартфоны и флешки.

Телеканал «Дождь» сообщал, что Кремль использует для повышения явки молодежи на губернаторские выборы сайт знакомств «Мамба»: приложение «Вместе на выборы» позволяет выбрать партнера, с которым можно пойти на участок, под лозунгами «Выбирай тех, кто понравился» и «Встречайтесь на выборах и голосуйте вместе». Приложения для привлечения на выборы есть и в отдельных регионах. Так, в Перми за скачивание приложения «Сделай выбор» и голосование обещан годовой билет в фан-зону на крупнейшие концерты, проводимые департаментом культуры и молодежной политики горадминистрации. А краевой избирком разработал свое приложение «Мои выборы», где можно получить список выборов, информацию о кандидатах и найти свой участок.

Материальный интерес

Кое-где избирателей завлекают солидными призами. В Петрозаводске 10 сентября пройдет опрос общественного мнения о принятии республиканского закона о статусе столицы, среди участников будет разыгран автомобиль Lada XRay, сообщила «Столица на Онего». Чтобы поучаствовать, надо установить специальное приложение, принять участие в ряде опросов, а 10 сентября поучаствовать в опросе о столичном статусе Петрозаводска и получить особый промокод. Опрос будет проводиться за пределами избирательных участков, заверила «Ведомости» секретарь карельского избиркома Светлана Батенькова: «Мы согласовали проведение этого опроса, но с соблюдением законодательства, чтобы он не носил признаков агитации и был за пределами помещения для голосования». Председатель молодежного совета Петрозаводска Екатерина Литвинова говорит, что 64 точки, где будет проводиться опрос, совпадают с «учреждениями, где пройдут выборы, но мы будем находиться вне места для голосования»: «У нас будут волонтеры, плакаты по голосованию и опросный лист. Когда человек выйдет с участка, он может проголосовать и за этот опрос». Про розыгрыш автомобиля она «не до конца в курсе»: «Скорее всего, бизнес поддержал опрос через такой механизм, как приложение. Если бы это нарушало закон, то такую инициативу не пропустили бы в избиркоме».

Уральский размах 700000 подарков и сувениров будут выданы в день голосования в Свердловской области в «центрах награждения»: они откроются в школах, центрах соцпомощи, домах культуры и частично совпадают с избирательными участками. Кроме того, в подарочном фонде – 15 квартир, 130 автомобилей и 10 000 единиц бытовой техники

В Томске, Калининграде, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Перми запущен проект «Голосовач» – на его сайте предлагают прийти на участок, найти активиста со специальной фоторамкой, сфотографироваться и выложить фото с хэштегом, после чего за фото можно будет проголосовать, а победители получат призы, включая iPad и iPhone. Директор организующего акцию Центра прикладных исследований и программ ПРИСП Сергей Румянцев тоже уверен, что этот проект закон не нарушает: «Понятие подкупа относится только к подкупу избирателей. У нас нет понятия «подкуп явки», а термин «предвыборная агитация» относится исключительно к призывам голосовать за конкретных кандидатов и партии. Мы призываем прийти физически голосовать, нам все равно за кого». В законе есть норма, запрещающая лотереи на тему выборов, отмечает Румянцев: «Но мы проводим не лотерею, а конкурс – человек фотографируется, публикует фотографию, и по количеству набранных голосов выявляются победители, которые получают призы. Молодежь не интересуется политикой, а мы хоть как-то пытаемся их заинтересовать выборами».

В докладе движения «Голос» проекты по стимулированию явки через розыгрыш призов названы «подкупом участия», а в пример приведена акция в Свердловской области. Там фонд «Уральские самоцветы», учрежденный Уральской торгово-промышленной палатой, проводил фестиваль, итогом которого 10 сентября станет праздник в 20 населенных пунктах (см. врез). По мнению председателя облизбиркома Валерия Чайникова, законы никто не нарушал, а конкурс направлен на то, чтобы талантливые люди могли себя проявить.

Проблема крайностей

Представители партий уже обращали внимание избиркомов на подобные мероприятия. Так, в Пскове единороссы пожаловались на эсеров, которые якобы обещали вознаградить избирателей в зависимости от итогов голосования. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обвинил в нарушении закона московских единороссов, которые накануне выборов проводят конкурс для молодежи, а раздача победителям ценных призов намечена на 9 сентября. Активисты ЛДПР сняли видео в Курске, где единороссы проводили «праздники двора», завлекая избирателей водкой и пирожками (жалобу в ЦИК направил Владимир Жириновский).

Другая проблема – аномально высокое досрочное голосование. Коммунисты фиксируют его в Барнауле, Находке и Владивостоке, говорит зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Массовый подвоз на досрочное голосование в Находке отмечает и депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. В то же время в Москве обычным людям не дают голосовать досрочно и позволяют это лишь некоторым категориям избирателей, недоумевает он. О проблемах с досрочным голосованием в Москве знает и «Голос», говорит его сопредседатель Григорий Мельконьянц: «У нас проблема крайностей с организацией выборов: в Москве не дают проголосовать досрочно даже при наличии подтверждающих документов, а в Барнауле, Ленинградской области скандалы из-за высокого процента досрочного голосования».

Закон запрещает проведение в период избирательной кампании лотерей и других игр, в которых выигрыш зависит от итогов голосования либо иным образом связанных с выборами. Но если лотерея проводится для привлечения избирателей на участки, а не в пользу кандидатов, то это не нарушение закона, считает эксперт по избирательному праву Андрей Бузин: «Однако с этической точки зрения это является суррогатом конкуренции. Когда она низкая, а людей надо привлекать на участки, чтобы и дальше говорить, что выборы легитимны, то начинаются такие ухищрения». Власти делают все возможное, чтобы не пришли независимые избиратели, но хотят нагнать тех, кто поддается давлению, или конформистов, которых могут мобилизовать спецтехнологии, говорит политолог Александр Кынев: «Люди, готовые идти на выборы за лотерейный билет, ориентированы на патерналистские отношения с властью». Он напоминает, что весной обсуждалось повышение явки в том числе через проведение референдумов, но от них отказались, «поскольку не нашли темы, гарантирующие приход лояльных избирателей».