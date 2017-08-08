Московские выборы пройдут при повышенной конкуренции и пониженной явке

Эксперты сулят «Единой России» 80% мест в муниципальных собраниях Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в понедельник отчитался о регистрации кандидатов на муниципальных выборах в Москве. На 1502 мандата было выдвинуто 8329 кандидатов, зарегистрировано 7665 из них, 517 человек сами снялись с выборов, 137 получили отказ в регистрации. На выборах 2012 г., по словам Горбунова, было порядка 700 отказов, а на один мандат чуть более трех претендентов (сейчас – более пяти). Кроме четырех парламентских партий в выборах активно участвуют и непарламентские: от «Яблока» зарегистрировано 705 кандидатов, от «Коммунистов России» – 558, от «Родины» – 235, от «Патриотов России» – 126, от «Парнаса» – 51.

Максимально широко охватить электоральное поле партиям позволила открытость процедуры регистрации, говорится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). По оценке экспертов, самая высокая конкуренция ожидается в Центральном (абсолютный лидер – Пресненский район, 115 кандидатов на 15 мандатов), Юго-Западном, Северном и Северо-Восточном административных округах, самая низкая – в Юго-Восточном, Южном и Троицком. Решающую роль сыграет способность партий мобилизовать избирателей и наличие партийной инфраструктуры – это обеспечивается за счет местной проблематики и уровня известности, которая в свою очередь определяется результатами прежних выборов, говорится в докладе. Поэтому шансы на избрание имеет около 80% выдвиженцев «Единой России», полагают эксперты. Среди интриг кампании они называют явку (по прогнозам, 10–15%) и способность оппозиции набрать достаточное число мандатов для преодоления муниципального фильтра на выборах мэра.

Как говорит собеседник «Ведомостей», близкий к мэрии, в администрации президента не очень довольны тем, что единороссы получат подавляющее большинство мест, и «это может стать одним из поводов для пересмотра муниципального фильтра». Факт такого недовольства подтверждает и человек, близкий к администрации президента.

Теория и практика 838 депутатов муниципальных собраний, по данным ФоРГО, представляют «Единую Россию», 97 – КПРФ, 62 – «Справедливую Россию», 20 – ЛДПР, 15 – «Яблоко». По подсчетам экспертов, средний уровень конкуренции на сентябрьских выборах составит 5,1 человека на место

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, команда которого зарегистрировала около 1000 кандидатов, считает, что в некоторых районах оппозиция может надеяться на большинство: «В целом демократы претендуют на 1200 мест, поэтому нельзя говорить, что не за кого голосовать». По его словам, кандидатам надо лишь самим обойти квартиры: «В Москве 20%-ная открываемость дверей, этого достаточно. Шансы хорошие, нужны деньги и явка». Сами кандидаты начали переговоры с представителями других партий о формировании коалиций в некоторых районах, добавляет Гудков.

Выдвиженцы КПРФ тоже ведут переговоры, говорит депутат Мосгордумы Андрей Клычков: «Мы ориентируем кандидатов на личный контакт и на повышение явки. Залог успешной кампании – изменение тихого вектора на более активный, причем мы будем использовать общегородскую повестку». Количественная конкуренция не обеспечивает качественную, считает депутат: «В бюллетенях будет более 60 кандидатов, причем некоторые будут дублироваться – «Коммунисты России» выставили против наших кандидатов однофамильцев в Кузьминках, Молжанинове и других районах».

Партии оказывают услугу мэрии с продвижением тезиса о повышенной конкурентности и одновременно ассистируют федеральной власти в продвижении тезиса о том, что муниципальный фильтр – «это серьезно и правильно», считает политолог Михаил Виноградов: «Стоит задача предъявить образцовые выборы, чтобы показать: уроки из ошибок прошлых кампаний извлечены, а столица не является минным полем для федеральных выборов. В случае успеха [мэр Сергей] Собянин мог бы рассчитывать на появление дополнительного символического капитала, полезного ему для участия во властной коалиции после марта 2018 г.». Списки власти консолидированы, все остальные будут конкурировать друг с другом, говорит политолог Александр Кынев: «Чем больше кандидатов разных политических оттенков, тем больше они размывают протестный электорат, а в условиях низкой явки большего и не надо». Поведение власти с точки зрения регистрации всегда осознанно, добавляет он: «Чем меньше скандалов с регистрацией, тем меньше раздражающих факторов, поскольку эти проблемы могут привлечь внимание к выборам. А чем тише, тем для власти лучше».