Популизм в мире набирает силу и скоро будет играть важную роль и в России, считают эксперты Кремля

Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: Популизма еще нет, а ответ у Кремля есть

Новый кремлевский фонд «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ) подготовил первый доклад – он посвящен современному популизму и методам снижения влиятельности популистских движений и их лидеров.

Исследование представлено 19 апреля, а готовилось в январе – феврале 2017 г. по итогам выборов президента США и анализа президентской кампании во Франции. Наблюдений и рекомендаций по российской ситуации, говорится в предисловии, в докладе нет: в России популизм только начал движение и разовьется через 6–7 лет, в следующем электоральном цикле. Но российские эксперты уже поняли ошибки западных традиционных политиков и знают верный ответ на популизм: оседлать волну и стать первым среди популистов.

Доклад перечисляет характеристики: успешное привлечение аполитичных граждан, тема качества жизни как программа, внеидеологичность, критика и делегитимизация политического класса, формирование надежд на изменение к лучшему и простые решения социально-экономических проблем. Дилетантизм в политике становится ценностью, сетуют эксперты и делят популистов на две группы: левые говорят о коррупции политического класса, правые – что рабочие места отнимают мигранты. Технологические особенности популизма: опора на местных активистов, соцсети для взаимодействия и самораспространения контента (мемов и вирусных роликов), блоги от первого лица, горизонтальное управление и значительная роль харизматического лидера.

Поддерживают популистов люди со сниженной покупательной способностью, активные пользователи интернета, люди с активной гражданской позицией в основном среднего или молодого возраста.

Перечислены в докладе и методы снижения влиятельности популистов: заимствование как их предложений, так и форматов их работы, по мнению авторов доклада, может дать наилучший результат.

Популизм превратился в мейнстрим, Россия тоже пройдет через антисистемные вызовы, уверен соавтор доклада, член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов: «На муниципальных выборах в Москве или на выборах мэра Москвы мы можем с популизмом столкнуться в полной мере». Единственный способ победить популистское предложение – его возглавить, подтверждает эксперт. Популизм не столько новый поворот в политике, сколько набор технологических решений, их можно применить в том числе для повышения явки на выборах, подчеркивает Кузнецов. По его мнению, Алексей Навальный использует некоторые технологии популистов, но по сравнению с европейскими популистами он выглядит архаичным, склонным к авторитарности лидером, а популистский избиратель такого не терпит.

«Популизм – опасная тенденция, которая уже захватила западные демократии, у нас тоже появились политики, использующие эту риторику, поэтому тему надо исследовать», – признается собеседник в администрации президента. В России довольно много популистов, в том числе Навальный, первым был Владимир Жириновский, соглашается бывший федеральный чиновник: «Через несколько лет, когда кризис КПРФ и «Справедливой России» окончательно приведет их к ослаблению, будет сильный запрос на левопопулистскую силу с ценностями справедливости антиолигархического и антиэлитного толка». У Навального оседлать волну скорее всего не получится, считает собеседник: «Ему на смену придут другие, воспользуются его подготовительной работой».

У администрации президента нет других задач, кроме борьбы с Навальным, считает руководитель штаба Навального Леонид Волков. Он не согласен, что Навальный – популист: «Он занимается настоящей политикой, чего в России никто не делал 20 лет: ездит по регионам, встречается с людьми, говорит о ценностях – вместо того чтобы идти договариваться с администрацией». Они с таким никогда не сталкивались, уверен Волков, вот и придумали лейбл «Навальный – популист».

Есть вероятность, что фонд изучает популизм, чтобы найти союзников в Европе, но создается впечатление, что доклад писался о Навальном, говорит эксперт Центра Карнеги Андрей Колесников.

Популизм в широком понимании – это стремление нравиться и выдвигать идеи, которые будут приняты простыми людьми, а это в принципе характерно для политики, так что любой, кто борется за голоса избирателей, – популист, считает политолог Александр Кынев. «Популизм в России широко применяется и властью, и оппозицией», – продолжает он: именно потому, что все популисты, бороться с Навальным через публичную дискуссию о популизме не получится. «Другое дело, что любой доклад фонда, считающегося близким к Кремлю, рассматривается через призму внутренней политики», – заключает Кынев.