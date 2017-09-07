Эксперты назвали территории повышенного избирательного риска

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В Свердловской области можно было зарегистрировать Ройзмана, победа над ним могла бы стать символической и перезагрузила бы имидж губернатора, – поясняет президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов Евгений Разумный / Ведомости

В шести регионах избирательные кампании врио губернаторов прошли так, что могут привести к накоплению электоральных и политических рисков, полагают эксперты фонда «Петербургская политика». Речь идет о Свердловской, Кировской и Новгородской областях, Бурятии, Удмуртии и Севастополе. «В Свердловской области можно было зарегистрировать [мэра Екатеринбурга Евгения] Ройзмана, победа над ним могла бы стать символической и перезагрузила бы имидж губернатора, – поясняет президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов. – В Кировской области в качестве основной выбрали тему медицины, которая легко становится мишенью для критики. В Севастополе с приходом врио структура элит стала еще сложнее, к тому же общество постепенно обнаруживает, что интеграция в Россию не означает всеобщей гармонии. Врио глав Удмуртии и Новгородской области объединяет язык, на котором они говорят, – проведение «стратегических сессий» важно, но нелегко этим пропитать местные элиты. В Бурятии же проблемы были на протяжении всей кампании и завершились нерегистрацией [кандидата от КПРФ] Вячеслава Мархаева».

Кампании в Белгородской области и Мордовии эксперты называют «модельными» и близкими к сценарию президентских выборов – 2018. В Пермском крае, Марий Эл, Калининградской и Томской областях удачно используется эффект обновления власти, а еще в четырех регионах (см. таблицу) избрание губернаторов будет «техническим», считают авторы доклада.

Если не будет серьезных рисков политизации, то даже с проблемами можно работать, отмечает Виноградов: «Иногда спонтанное назначение губернаторов приводит к тому, что управляемость территорией теряется, примером чего является Краснодарский край. Поэтому необходимо выстраивать систему управления рисками и смотреть, как они нивелируются через диалог с элитами, выдвижение инициатив от губернатора». Ярославская область была на грани попадания в «конфликтную» зону, говорит эксперт: «Там тоже пришел чужой и непонятный человек, но Дмитрий Миронов опирается на больший лоббистский потенциал и больше соответствует имиджу федерального назначенца, тогда как в отношении некоторых других врио возникает ощущение, что они пришли ненадолго».

В части регионов, как, например, в Севастополе, Ярославской и Кировской областях, конфликты элит сложились давно и не исчезли с приходом новых губернаторов, говорит политолог Андрей Колядин: «Где-то закладывается своего рода бомба, поскольку губернаторы вследствие невысокой явки могут набрать под 80% – это не страшно, но завышенные проценты дают завышенные ожидания от нового губернатора». Кроме того, кое-где, как в Новгородской области, есть многолетний конфликт между городом и регионом, последствия которого влияют на политику и сейчас, добавляет эксперт: «Местные элиты всегда переживают, когда на территории присылают варягов. Но эта практика появилась не вчера, и регионы под их управлением живут не хуже других. Главное, чтобы центр не забывал их в федеральных целевых программах, субсидиях и преференциях».

Необходимо точнее расставить акценты, считает политолог Дмитрий Бадовский: «В группе, где выборы могут привести к накоплению рисков, есть территории, где потенциал возможных проблем формируется или усугубляется самим качеством избирательной кампании, среди них традиционно в этом году эксперты называют Севастополь, Свердловскую область и Бурятию». Основным риском для них является возможность контрэлитной консолидации против губернаторов, говорит эксперт. А сложности с «укоренением фигур врио» (как в Новгородской, Кировской обл. и Удмуртии) – это не проблемы избирательных кампаний как таковых, а более общие и долгосрочные вопросы политстратегии губернаторов, структуры элит и состояния общественного запроса, резюмирует Бадовский.