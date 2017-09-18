Навальный начал «предвыборное турне» по 50 городам России

Алексей Навальный отправился в «предвыборный тур» по России, в ходе которого планирует посетить около 50 городов Евгений Фельдман для кампании Алексея Навального

Оппозиционер Алексей Навальный до декабря планирует посетить около 50 городов России, рассказал «Ведомостям» руководитель его федерального штаба Леонид Волков. Первыми оказались Мурманск (по данным Волкова, на митинг пришли 3000 человек), Екатеринбург (8000) и Омск (около 6000). Мурманское издание «Би-порт» со ссылкой на правоохранителей сообщило о 500 митингующих, Znak.com со ссылкой на полицию – о 1400 участниках митинга в Екатеринбурге, в УВД Омской области «Ведомостям» сообщили о 800 участниках митинга. При этом в Екатеринбурге в день визита Навального проходил митинг дольщиков, на котором выступил избранный губернатор Евгений Куйвашев, а в Омске – митинг профсоюзов за достойные зарплаты и в защиту прав дольщиков, а также молитвенное стояние против фильма «Матильда».

«Кандидат в президенты ездит по стране, встречается с избирателями, мы показываем пример правильной политической работы. Удивительно, что больше никто этого не делает», – поясняет Волков. Участники митингов приходят по рассылке штаба, показывая, что «база не дутая», подчеркивает он. На этой неделе Навальный посетит Новосибирск, Хабаровск и Владивосток, перечисляет Волков: «В идеале мы хотим объехать все города, где есть штабы» (по данным сайта кампании, это 80 городов). Но называть маршрут Волков опасается, поскольку тогда «будут препятствовать перемещениям».

О намерении участвовать в выборах-2018 Навальный объявил после отмены Верховным судом приговора по делу «Кировлеса» в конце 2016 г. Но в феврале 2017 г. он был повторно признан виновным и согласно избирательному законодательству не может выдвигаться на выборах. В четверг стало известно, что активисты SERB подали в Люблинский суд иск против Навального, требуя прекратить избирательную кампанию. В пятницу неизвестный напал на руководителя московского штаба Навального Николая Ляскина.

Алексей Навальный Основатель ФБК Это первый город в нашем осеннем турне, и мы решили начать с него именно потому, что он считается «проблематичным» для оппозиционной политики. С миллионника проще начинать. А Мурманск небольшой, власть всех давит.

Люди, работающие во внутриполитическом блоке Кремля, понимают, что на каждое действие есть противодействие, говорит политолог Андрей Колядин: «Но есть другие силы, которые могут пойти в отношении Навального по жесткому пути – в него уже плескали зеленкой, в штабы бросали зажигательной смесью, теперь его соратников бьют трубой по голове. А уголовщина в отношении политических оппонентов всегда заканчивается уголовщиной в отношении власти». Когда человек выступает идеологом политического явления, а с ним начинают бороться, то он радикализируется и сам может перейти к жестким действиям, добавляет эксперт: «Навальному нужно постоянно подтверждать, что он не боится и готов сражаться за свои идеи. Кроме того, доказывая, что он не выпал из политического процесса, он может привлекать финансы как через фандрайзинг, так и через спонсоров».

Навальный работает вдолгую и скорее это подготовка к процессам, которые будут уже после 2018 г., считает политолог Андрей Колесников: «Были разговоры, что Навальный готовит прообраз позитивной программы, возможно, он будет пытаться обкатать и ее, но пока это больше тур для повышения узнаваемости». Никакой стратегии и даже тактики по отношению к Навальному у власти нет, полагает эксперт: «Ему будут пытаться срывать мероприятия, устраивать псевдонародные протесты – все это вполне вписывается в невротическую волну агрессии, которая катится по стране».