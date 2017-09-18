Демократия

Алексей Навальный поехал в предвыборное турне по России

Первыми городами в поездке стали Мурманск, Екатеринбург и Омск
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