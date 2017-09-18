Алексей Навальный поехал в предвыборное турне по России

Евгений Фельдман для кампании Алексея Навального

«Это первый город в нашем осеннем турне, и мы решили начать с него именно потому, что он считается «проблематичным» для оппозиционной политики. С миллионника проще начинать. А Мурманск небольшой, власть всех давит», – сказал политик

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