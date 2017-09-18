Алексей Навальный поехал в предвыборное турне по России
Первыми городами в поездке стали Мурманск, Екатеринбург и Омск
Оппозиционер Алексей Навальный начал предвыборное турне по России, хотя его участие в выборах президента пока невозможно
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Политик до декабря планирует посетить около 50 городов, рассказал «Ведомостям» руководитель его федерального штаба Леонид Волков (справа)
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Первым оказался Мурманск (по данным Волкова, на митинг пришли 3000 человек)
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Мурманское издание «Би-порт» со ссылкой на правоохранителей сообщило о 500 митингующих
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«Это первый город в нашем осеннем турне, и мы решили начать с него именно потому, что он считается «проблематичным» для оппозиционной политики. С миллионника проще начинать. А Мурманск небольшой, власть всех давит», – сказал политик
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Вторым городом стал Екатеринбург (8000 человек, по данным Волкова)
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Znak.com со ссылкой на полицию написал о 1400 участниках митинга в Екатеринбурге
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Третьим городом стал Омск (около 6000 человек, по данным Волкова).
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В УВД Омской области «Ведомостям» сообщили о 800 участниках митинга
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О намерении участвовать в выборах-2018 Навальный объявил после отмены Верховным судом приговора по делу «Кировлеса» в конце 2016 г.
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В феврале 2017 г. политик был повторно признан виновным и согласно избирательному законодательству не может выдвигаться на выборах
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