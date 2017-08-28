Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Конкуренция – это опция
Прокремлевские эксперты обосновали ненужность конкуренции
Это не признак выборов, а лишь опция, считает Фонд развития гражданского общества
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Избирателям «искусственно выращенная» конкуренция не нужна, уверены авторы доклада
Владимир Смирнов / ТАСС
Конкуренция – не квалифицирующий признак выборов, а только опция, считают авторы доклада о выборах губернаторов и мэров 2017 г., подготовленного близким к Кремлю Фондом развития гражданского общества (ФоРГО).
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