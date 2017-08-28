Демократия
Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Конкуренция – это опция

Прокремлевские эксперты обосновали ненужность конкуренции

Это не признак выборов, а лишь опция, считает Фонд развития гражданского общества

Конкуренция – не квалифицирующий признак выборов, а только опция, считают авторы доклада о выборах губернаторов и мэров 2017 г., подготовленного близким к Кремлю Фондом развития гражданского общества (ФоРГО).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике