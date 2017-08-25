Bloomberg: Россия потратит еще 100 млрд рублей перед выборами

Увеличение расходов может стать дополнительным фактором поддержки президента Владимира Путина, которому уверенно прочат четвертый президентский срок по итогам мартовских выборов Максим Стулов / Ведомости

Россия планирует дополнительные бюджетные расходы в объеме 100 млрд руб. в конце 2017 г., за несколько месяцев до мартовских президентских выборов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. По их данным, такие расходы стали возможны благодаря увеличенным налоговым поступлениям. Минфин рассчитывает, что правительство и Госдума одобрят предложение о дополнительных расходах до конца года. На что пойдут эти деньги, источники агентства не уточнили.

Запланированная сумма лишь вдвое меньше 220 млрд руб., потраченных правительством в январе на единовременную прибавку к пенсиям (5000 руб.). Эта разовая прибавка в январе 2017 г. подняла реальные доходы населения на 8,1% - рост наблюдался впервые с ноября 2014 г.

Увеличение расходов может стать дополнительным фактором поддержки президента Владимира Путина, которому уверенно прочат четвертый президентский срок по итогам мартовских выборов. Однако он сталкивается с растущим недовольством общественности после самой продолжительной рецессии в истории России, пишет Bloomberg.

Новые поправки в бюджет будут вторыми в этом году. В июне парламентарии утвердили увеличение расходов 2017 г. почти на 400 млрд руб. до 16,6 трлн руб. Опасения, что Кремль значительно ослабит бюджетную дисциплину в преддверии выборов, пока не оправдываются - дефицит бюджета прогнозируется на уровне 2% ВВП по сравнению с 3,4% в 2016 г. Правда, в 2016 г. бюджет был исполнен с расходами в 16,4 трлн руб., и в следующие три года их хотели сокращать.

В условиях резкого падения цен на нефть властям пришлось искать другие источники доходов и притормозить с увеличением расходов, констатирует Bloomberg. Попытки повысить дивиденды госкомпаний принесли неоднозначные результаты и в этом году бюджет может недополучить по этой статье 180 млрд руб., сказали источники. По их словам, повышенные налоговые поступления связаны прежде всего с внедрением онлайн-касс, напрямую передающих сведения об операциях в налоговые органы. Правительство также ожидает ослабления рубля осенью примерно до 63-65 руб. за доллар, сказал один из источников. Это увеличило бы доходы бюджета от экспортных пошлин, которые рассчитываются в иностранной валюте.

Пресс-служба Министерства финансов не ответила оперативно на запрос о комментарии.